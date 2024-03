Karol G recibió el premio a Mujer del Año por Billboard: así fue su emotivo e inspirador discurso

El pasado miércoles 6 de marzo, Karol G marcó un hito importante en su carrera musical, pues obtuvo el nombramiento de la Mujer del Año para Billboard, en los premios Billboard Women In Music 2024, que fueron entregados en el 'YouTube Theatre' de Los Ángeles.

Con un emotivo mensaje, la cantante colombiana agradeció por el apoyo que ha tenido durante su trayectoria, y, además, hizo algunos cuestionamientos sobre los obstáculos que ha tenido que sobrepasar durante su carrera musical.

“Durante muchos años, me vi decepcionada del hecho de ser mujer, que me preguntaba por qué no había nacido entonces siendo un hombre para explotar todo este amor, estas ganas y la pasión que sentía por la música. No se iban a ir esas ganas de comerme el mundo que tenía, si se suponía que como mujer no podía lograrlo, y durante mucho tiempo me creí ese cuento, que esto no era para mí, de tantas veces que me dijeron que no lo podía lograr”, señaló.

Su discurso al recibir el premio fue una antesala al Día Internacional de la Mujer y estuvo centrado en los obstáculos con los que se enfrentó para llegar a donde está, dando a conocer que no existen límites para alcanzar los logros.

“Y cada vez que me dijeron que no, encontré la fuerza y las ganas y todo lo que necesitaba para decir que sí podía. En mi mente cambié el ‘una mujer no puede hacerlo’, por un ‘mira esta mujer cómo lo hace’”, señaló Karol G en su discurso.

Discurso de Karol G al recibir el premio a Mujer del año.

Mira esta mujer como lo hace😍🩷#LaPaisaLlevandoLaDelantera#PsreceGokuConLas7Esferas pic.twitter.com/0JuSAuSkrn — 𝐊𝐞𝐢𝐝𝟒𝐞𝐯𝐞𝐫 (@keid4ever) March 7, 2024

La colombiana sigue impactando no solo en los escenarios, sino también sigue ganando reconocimiento en eventos tan importantes a nivel internacional, por su movimiento creado para las mujeres en todo el mundo, gracias a sus letras empoderadoras y su audaz confianza en su talento.