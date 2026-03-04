Ordenan retiro inmediato de más de 25.000 kilos de arándanos congelados por contaminación

Una alerta sanitaria de máxima gravedad encendió las alarmas en el sector alimentario luego de que se ordenara el retiro inmediato de más de 25.000 kilos de arándanos congelados por posible contaminación con Listeria monocytogenes, una bacteria que puede generar infecciones severas e incluso mortales en poblaciones de riesgo.

La decisión fue adoptada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos, entidad que clasificó el caso como un retiro de Clase I, la categoría más alta dentro de su escala de riesgo.

Esta clasificación se aplica cuando existe una “probabilidad razonable” de que el consumo del producto afectado cause consecuencias adversas graves para la salud o la muerte.

Arándanos congelados. Foto: Unsplash

¿Qué empresa está detrás del retiro?

La compañía involucrada es Oregon Potato Company, dedicada a la producción y distribución de frutas y verduras congeladas. La empresa inició el retiro de manera voluntaria el pasado 12 de febrero; sin embargo, tras la evaluación técnica del riesgo, la FDA elevó oficialmente la medida esta semana.



Hasta ahora, la empresa no ha emitido declaraciones públicas adicionales sobre el caso.



¿Dónde fueron distribuidos los arándanos?

Según el informe oficial, los arándanos congelados fueron enviados a:



Michigan

Oregon

Washington

Wisconsin

Canadá

Las autoridades aclararon que el producto no fue comercializado directamente en supermercados minoristas. No obstante, no se ha confirmado si pudo haber llegado a consumidores finales a través de otros canales de distribución.



Lotes y presentaciones afectadas

El retiro involucra arándanos congelados en presentaciones industriales:



Cajas de 30 libras con códigos de lote: 2055 B2, 2065 B1 y 2065 B3.

2055 B2, 2065 B1 y 2065 B3. Contenedores de 1.400 libras con códigos: 3305 A1 y 3305 B1.

La FDA recomendó a las empresas que hayan recibido estos lotes aislarlos de inmediato y contactar a las autoridades sanitarias correspondientes para evitar cualquier riesgo de exposición.



¿Qué riesgos tiene la Listeria?

La Listeria monocytogenes es una bacteria particularmente resistente, capaz de sobrevivir a bajas temperaturas, incluso en productos congelados.

Además, puede persistir en superficies y equipos industriales si no se aplican protocolos estrictos de limpieza y desinfección, lo que aumenta el riesgo de contaminación cruzada.

La infección, conocida como listeriosis, puede provocar síntomas como:



Fiebre

Náuseas

Vómitos

Dolores musculares

Diarrea

En casos más graves, puede generar complicaciones neurológicas y cuadros potencialmente mortales.

Los grupos más vulnerables incluyen mujeres embarazadas, recién nacidos, adultos mayores de 65 años y personas con el sistema inmunológico debilitado. En mujeres gestantes, la infección puede derivar en complicaciones severas durante el embarazo.

Hasta el momento no se han confirmado contagios asociados con estos lotes específicos. Sin embargo, la autoridad sanitaria mantiene la vigilancia activa y reiteró la importancia de reforzar los estándares de inocuidad en toda la cadena de producción y almacenamiento de alimentos congelados.