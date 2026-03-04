"Esto no será corto": PhD en seguridad internacional Janiel Melamed sobre guerra entre Irán e Israel

El conflicto que hoy mantiene en vilo al mundo no es un evento fortuito de los últimos días, sino la fase abierta de una "guerra a la sombra" que se ha gestado por décadas.

Janiel Melamed, PhD en seguridad internacional, profesor de relaciones internacionales de la Universidad del Norte de Barranquilla y autor del libro La guerra entre Irán e Israel, en entrevista en Mañanas Blu con Camila Zuluaga analizó el complejo panorama geopolítico tras los recientes ataques.

Para Melamed, lo que el mundo presencia hoy es el "segundo round" de un escenario que tuvo un punto de quiebre en junio de 2025. Según el experto, Irán ha perfeccionado durante años una guerra híbrida utilizando "proxis" como Hezbolá y atentados terroristas para expandir su hegemonía en Medio Oriente, desafiando no solo a Israel y Estados Unidos, sino también a sus vecinos del Golfo Pérsico.

“Para entender la coyuntura hay que comprender el ADN de la teocracia iraní”, señaló Melamed.



A su vez, Melamed habló sobre la duración del conflicto:

"Esto no va a ser corto. Desde un lado y del otro llevan preparándose décadas para estas circunstancias", manifestó.

Recordó además que Irán es un rival que no se rinde fácilmente, citando la guerra de ocho años contra Irak en la década de los 80, donde, a pesar del apoyo internacional a Saddam Hussein, Irán logró resistir.

Publicidad

Finalmente, el análisis también abordó la situación interna de Irán, donde el régimen enfrenta protestas ciudadanas con una violencia extrema. Melamed calificó de "preocupante" la masacre de miles de ciudadanos y los cortes constantes de internet, acciones que el régimen justifica al ver la movilización popular como una "amenaza existencial" a su continuidad.

"El régimen teocrático iraní frente a la propia población ha masacrado a miles de sus propios ciudadanos porque consideran que esa movilización se constituye como una amenaza existencia", aseveró.

Escuche la entrevista: