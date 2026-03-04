A la cárcel cuatro acusados de agresión colectiva a una adolescente en Brasil

Los cuatro acusados de la violación colectiva de una adolescente en la ciudad brasileña de Río de Janeiro se entregaron a la Policía y permanecerán en prisión preventiva luego de que la Justicia aceptara la denuncia penal presentada por la Fiscalía, informaron este miércoles fuentes oficiales.

El último de los sospechosos que permanecía prófugo se presentó ante las autoridades en la tarde de este miércoles acompañado de su abogado, con lo que ya están bajo custodia judicial todos los adultos acusados del caso, que causó conmoción nacional y generó amplias repercusiones.

Dos de los imputados ya se habían presentado ante las autoridades el martes y los otros dos lo hicieron este miércoles, por lo que el único de los cinco acusados que permanece en libertad es un menor de edad, que fue el que atrajo a la víctima al apartamento en donde ocurrió el crimen y contra el que no fue ordenada orden de captura por su edad.

Tras comparecer ante la Justicia, los cuatro fueron trasladados al sistema penitenciario del estado de Río de Janeiro, donde permanecerán mientras avanza el proceso.



Contra los acusados mayores de edad pesan órdenes de prisión preventiva solicitadas por el Ministerio Público tras la investigación inicial de la Policía Civil sobre la violación colectiva de una adolescente de 17 años ocurrida en un apartamento de Copacabana, uno de los barrios más turísticos y conocidos de Río de Janeiro.

De acuerdo con la denuncia de la Fiscalía, la adolescente acudió a finales de enero a un apartamento de Copacabana tras haber sido invitada por un conocido y allí habría sido sometida a agresiones por parte de varios jóvenes.

Tras el episodio, la víctima logró salir del inmueble y posteriormente denunció lo ocurrido ante las autoridades, lo que dio inicio a la investigación que permitió identificar a los sospechosos y solicitar las órdenes de detención.

La Fiscalía los acusó formalmente por el delito de agresión sexual cometido de forma colectiva, con agravantes por la participación de varias personas y por tratarse de una víctima menor de edad. El tribunal competente aceptó la denuncia y les abrió juicio.