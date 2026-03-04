Julián Millán cumple un sueño al llegar al Fluminense: "He tenido momentos difíciles"

Hay un nuevo colombiano en el fútbol de Brasil que ha generado expectativas positivas por su reciente rendimiento en su último equipo. A través de sus redes sociales, el Fluminense confirmó la contratación del defensor central Julián Millán, quien viene de representar al Nacional de Uruguay y previamente estuvo en Independiente Santa Fe.

Este paso, a sus 27 años, es un sueño para él. Así lo expresó en entrevista en Blog Deportivo luego de realizar su primer entrenamiento con el Flu este miércoles, 4 de marzo.

"Un sueño logrado. Desde niño siempre soñé con llegar a un lugar así. Bueno, Dios ha sido maravilloso y se está cumpliendo", dijo Millán.



Millán, en el top 10 de las contrataciones

De acuerdo con medios de ese país, el colombiano arriba al Flu como uno de los refuerzos más destacados del mercado reciente del club, ubicado como el sexto fichaje más importante en términos económicos. Millán asume el reto en un equipo con aspiraciones internacionales en 2026 y con una plantilla repleta de talento sudamericano.

“He tenido momentos difíciles, pero gracias a Dios, al trabajo y a la disciplina, he podido conquistar cosas muy importantes en mi carrera”, confesó en Blog Deportivo, recordando las lesiones y finales perdidas en su carrera.



Dia 1️⃣ de treino com Castillo e Millán! 🇭🇺 pic.twitter.com/7QhGhsiuhk — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 4, 2026

Sobre su posición en el campo, donde espera aportar más en el Flu, aclaró que es zaguero central por izquierda, y ahí es donde más se ha destacado. Aunque puede desempeñarse como volante o lateral en caso de necesidad del equipo.



Números de Julián Millán en Nacional

Su paso previo por el fútbol uruguayo con el Nacional fue determinante para este salto. Allí disputó 51 partidos, marcó cinco goles y dio tres asistencias, además de consolidarse con números defensivos sobresalientes en duelos aéreos, despejes e intercepciones.

“En Uruguay muy bien, en todo el sentido de la palabra. Los partidos, los minutos, los goles y los títulos que pude conseguir allá fueron muy importantes para dar este salto”, explicó.

Julián Millán, defensor de Nacional de Uruguay Foto: AFP

Publicidad

Ahora el central espera adaptarse rápido -incluyendo el idioma- para empezar a sumar minutos en el estadio Maracaná y ganarse un puesto en el once titular.

“Es importante que haya varios extranjeros. El idioma cuesta mucho porque hablan muy rápido y no logro entender muy bien, pero hay colombianos, venezolanos, uruguayos y argentinos, y eso facilita mucho la adaptación”, concluyó.