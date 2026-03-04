En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Guerra en Irán
Debate Consulta de las Soluciones
Nacional vs. Millonarios
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Julián Millán cumple un sueño al llegar al Fluminense: "He tenido momentos difíciles"

Julián Millán cumple un sueño al llegar al Fluminense: "He tenido momentos difíciles"

Tras ser figura en el fútbol uruguayo con Nacional, ahora el defensor central colombiano espera hacer historia y ganarse pronto su puesto en el equipo titular del Flu.

Publicidad

Publicidad

Publicidad