Ofrecen $100 millones de recompensa por responsables del asesinato de una mujer en Andes, Antioquia

El aberrante hecho en el que Adriana Naranjo fue asesinada por hombres armados en zona urbana de Andes ha hecho que la Gobernación de Antioquia decidiera ofrecer una recompensa de hasta 100 millones de pesos para dar con el paradero de los responsables del crimen.

Lo que se conoció del asesinato es que la mujer estaba montada en un bus escalera y hasta allí llegaron llegaron dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y que abrieron fuego contra Naranjo que era la madre de la secretaria del alcalde de Andes, Germán Vélez.

Aunque la mujer fue bajada del vehículo y trataron de prestarle los respectivos auxilios, lastimosamente falleció mientras que los sicarios huyeron del lugar y por ello se activó la millonaria recompensa como aseguró el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez.

"La Gobernación de Antioquia ofrece hasta 100 millones de pesos de recompensa por información que nos permita la identificación, individualización, judicialización y captura de estos criminales. La ciudadanía se dio cuenta quién cometió este hecho, vio los asesinos. Necesitamos características", dijo.



La información entregada por las autoridades deja en evidencia que la no mujer no tenía reporte de amenazas y que, además, era la esposa de Óscar Serna, quien actualmente trabaja en la Oficina de Planeación de Andes, situación por la que las investigaciones continúan con el fin de establecer la razón del homicidio.

Con el asesinato de Naranjo, ya son 14 muertes violentas en lo corrido del 2026 en el municipio de Andes, una zona del Suroeste antioqueño marcada por la violencia debido a que el año pasado se reportaron 60 homicidios en una cifra histórica para la localidad.