Medio Oriente sigue al límite: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 4 de marzo de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 4 de marzo de 2026:



Alejandra Barrios, directora de la MOE , habló de la petición del presidente Gustavo Petro de impugnar mesas para "más claridad" en las elecciones del 8 de marzo.

Janiel Melamed, PhD en seguridad nacional, se refirió de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

, se refirió de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Los precandidatos de la Consulta de las Soluciones, Claudia López y Leonardo Huerta, debatieron sobre los principales temas que interesan a los electores de cara a las elecciones del 8 de marzo.

