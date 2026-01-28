Invima lanza alerta por famosas gomitas para dormir que circulan en redes sociales

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria en la que advierte a los colombianos sobre la comercialización ilegal de unas populares gomitas para dormir.

Se trata de las gomas conocidas como Sueño Zz, producto que no cuenta con registro sanitario y que representa un alto riesgo para la salud pública.

Según informó la entidad, tras verificar sus bases de datos, se evidenció que estas gomitas no están autorizadas como medicamento, suplemento dietario ni producto fitoterapéutico.

A pesar de esto, se promocionan en redes sociales y plataformas digitales como una alternativa “natural” para combatir el insomnio y mejorar la calidad del sueño, lo que ha generado preocupación entre las autoridades sanitarias.



Las gomas 'Sueño Zz' son consideradas frauduelntas por le Invima. Foto: Invima

¿Por qué el Invima emitió la alerta?

El Invima explicó que, al tratarse de un producto fraudulento, se desconoce su procedencia, el laboratorio fabricante, las condiciones de producción y los componentes reales de su fórmula.

Tampoco existen estudios clínicos que respalden su seguridad o eficacia, lo que aumenta el riesgo para quienes lo consumen.

Además, este tipo de productos suele comercializarse sin control en canales informales como redes sociales, tiendas virtuales no autorizadas y cadenas de mensajería, lo que dificulta su trazabilidad y control por parte de las autoridades.



Riesgos para la salud asociados a estas gomitas

De acuerdo con la alerta sanitaria, el consumo de Sueño Zz puede generar efectos adversos importantes. Entre los principales riesgos se encuentran:



Alteraciones del metabolismo.

Cambios en el estado de ánimo y episodios de ansiedad.

Palpitaciones y molestias cardiovasculares.

Afectaciones al sistema nervioso central, incluyendo trastornos en el ciclo normal del sueño.

Interacciones peligrosas con otros medicamentos.

El Invima advirtió que estas reacciones podrían agravarse en personas con enfermedades previas, adultos mayores o pacientes que estén bajo tratamientos farmacológicos.



Recomendaciones del Invima

La autoridad sanitaria fue enfática en que las personas deben abstenerse de comprar o consumir estas gomitas para dormir. En caso de estar usándolas, recomendó suspenderlas de inmediato y reportar cualquier evento adverso a los canales oficiales de farmacovigilancia.

También recordó la importancia de verificar siempre que los medicamentos y suplementos cuenten con registro sanitario vigente, información que puede consultarse en el portal oficial del Invima antes de adquirir cualquier producto.

Llamado a autoridades y establecimientos

El Invima pidió a secretarías de salud, IPS y establecimientos comerciales intensificar los controles, retirar estos productos del mercado y reportar cualquier punto de distribución detectado. La comercialización de artículos fraudulentos puede acarrear sanciones y medidas sanitarias de seguridad.

Finalmente, la entidad reiteró que los trastornos del sueño deben ser evaluados por profesionales de la salud y no tratados con productos sin respaldo científico.