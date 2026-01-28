En vivo
Invima lanza alerta por famosas gomitas para dormir que circulan en redes sociales

Invima lanza alerta por famosas gomitas para dormir que circulan en redes sociales

Invima alertó por la venta ilegal de gomitas para dormir sin registro sanitario, que podrían causar efectos adversos y representar graves riesgos para la salud.

