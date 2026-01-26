Invima alerta sobre ingrediente contaminado en reconocida fórmula para bebés: peligrosa bacteria

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió la Alerta Sanitaria No. 7-2026 luego de identificar un posible riesgo para la salud de bebés y niños pequeños asociado a algunos lotes de fórmulas infantiles de la marca ALULA.

Invima alerta ingredientes contaminados en reconocida marca de fórmula para bebés Foto: Invima

Según la entidad, uno de los ingredientes utilizados en estas fórmulas estaría contaminado con una toxina producida por una bacteria, la cual podría causar afectaciones a la salud si el producto es consumido.

El ingrediente comprometido es el ácido araquidónico (ARA), un tipo de grasa (omega-6) que se añade a las fórmulas infantiles como parte de su composición nutricional. Ante esta situación, el Invima recomendó suspender de inmediato la distribución y el consumo de los productos involucrados mientras se adelantan las investigaciones correspondientes.

Invima alerta sobre ingrediente contaminado en reconocida fórmula para bebés Foto: Invima

No es la primera vez que el Invima emite alertas relacionadas con fórmulas infantiles en el país. En ocasiones anteriores, la entidad ha advertido sobre riesgos sanitarios asociados a estos productos, en algunos casos en respuesta a alertas internacionales por la comercialización irregular de fórmulas vinculadas a enfermedades graves.



Estos son los lotes que contienen el ingrediente contaminado

El Invima publicó a través de un comunicado un listado con los nombres de las fórmulas infantiles, los lotes y las fechas de vencimiento y distribución en el país, y recomendó a la ciudadanía retirar inmediatamente el consumo de estos productos si adquirieron estas leches de fórmula.

La alerta aplica para las presentaciones de 200, 400, 800 y 900 gramos de las fórmulas ALULA Gold Premium y ALULA Gold Comfort Premium, ante lo que la entidad solicitó a padres de familia y cuidadores revisar cuidadosamente el número de lote del producto antes de usarlo para identificar si coincide con los incluidos en la alerta sanitaria:

Nombres de las fórmulas infantiles, lotes y fechas de vencimiento que fueron distribuidas y comercializadas en Colombia. Foto: Invima

La entidad sanitaria también exhortó a la comunidad a suspender inmediatamente el consumo de cualquier presentación incluida en la alerta y a reportar el hallazgo de estos productos a las autoridades sanitarias competentes.

Publicidad

Las autoridades recordaron que los lotes vinculados no deben ser comercializados en Colombia y que cualquier hallazgo en puntos de venta debe ser notificado para fortalecer acciones de vigilancia y control.