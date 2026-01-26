En vivo
Blu Radio  / Salud  / Invima alerta sobre ingrediente contaminado en reconocida fórmula para bebés: peligrosa bacteria

Invima alerta sobre ingrediente contaminado en reconocida fórmula para bebés: peligrosa bacteria

La entidad identificó la presencia de un componente altamente tóxico en varios lotes de la reconocida fórmula infantil, e instó a no adquirir ni consumir estos productos, además de notificar a las autoridades competentes si evidencian su distribución.

