En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Cartagena del Chairá
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Invima aclara que los cepillos de dientes convencionales no requieren registro sanitario

Invima aclara que los cepillos de dientes convencionales no requieren registro sanitario

El Invima precisó que los cepillos de dientes manuales y eléctricos de uso diario no son considerados dispositivos médicos y, por tanto, no necesitan registro sanitario para su comercialización en Colombia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad