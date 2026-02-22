Resultados Lotería de Boyacá, Cauca y Baloto: números ganadores del sábado 21 de febrero de 2026

Los sorteos de las loterías de Boyacá y Cauca, junto a Baloto y Revancha, pusieron este sábado en juego una bolsa de premios que superó los 46.000 millones de pesos y a continuación presentamos los resultados de los sorteos.



Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá, reconocida por tener uno de los planes de premios más robustos del país, realizó su sorteo número 4612. El número ganador del Premio Mayor fue el 6625 de la serie 353. Bajo el lema "Un sábado de pobre lo sacará", la entidad departamental también entregó importantes premios secos:

Premio Fortuna: Número 6662, serie 318 ($1.000 millones).

Número 6662, serie 318 ($1.000 millones). Premio Alegría: Número 7201, serie 149 ($400 millones).

Número 7201, serie 149 ($400 millones). Premio Ilusión: Número 6835, serie 015 ($300 millones).

Número 6835, serie 015 ($300 millones). Premio Esperanza: Número 0794, serie 167 ($100 millones).

Además, se sortearon 4 premios "Berraquera" de $50 millones, 15 premios "Optimismo" de $20 millones y 36 premios "Valentía" de $10 millones cada uno, cubriendo una amplia gama de combinaciones que benefician a apostadores en diversas regiones.

Lotería del Cauca

Por su parte, la Lotería del Cauca llevó a cabo el sorteo 2599, con un premio mayor de $8.000 millones de pesos. El resultado para el premio principal fue el número 7711 de la serie 199.

El plan de premios de esta lotería incluyó un seco de $300 millones (número 4879, serie 014), un seco de $200 millones (número 3668, serie 193) y dos secos de $100 millones (números 3064 y 7540). Asimismo, se distribuyeron 29 premios secos de $10 millones, impactando positivamente en la base de jugadores que acertaron a las aproximaciones y series menores.



Baloto y Revancha: acumulados en ascenso

En el ámbito de los sorteos electrónicos, Baloto y su modalidad Revancha no reportaron ganadores para el premio acumulado total este sábado. En el sorteo 2.621, los números fueron:

Baloto: 07 - 12 - 22 - 25 - 40 (Súper Balota: 10).

07 - 12 - 22 - 25 - 40 (Súper Balota: 10). Revancha: 06 - 13 - 14 - 17 - 19 (Súper Balota: 12).

Debido a que nadie acertó la combinación completa en ninguna de las dos modalidades, los acumulados para el próximo sorteo del lunes 23 de febrero ascendieron a $23.600 millones para Baloto y $16.300 millones para Revancha. A pesar de no haber un ganador del gran pozo, se registraron más de 50.000 ganadores de premios secundarios por aciertos parciales.

Las autoridades de juegos de suerte y azar recordaron a los ciudadanos la importancia de verificar sus boletos en puntos autorizados y recordaron que los premios tienen una vigencia de un año para ser reclamados, de acuerdo con la normativa vigente de Coljuegos.