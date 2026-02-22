"El objetivo es desmantelar las disidencias de 'Calarcá'": minDefensa tras consejo en Medellín

En medio de los preparativos con estrategias y medidas de seguridad de cara a las elecciones del próximo 8 de marzo para Medellín y el Valle de Aburrá, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, encabezó un consejo de seguridad en las últimas horas en la capital antioqueña.

Durante el encuentro con mandatarios de la subregión metropolitana, mandos militares y policiales, también se analizaron problemáticas que hoy generan temor en algunas zonas de Antioquia, como las acciones armadas del frente 36 de las disidencias de las Farc.

El ministro Sánchez salió al paso a las críticas, sobre todo desde la región, que señalan de condescendiente al Gobierno nacional con esa facción criminal liderada por alias ‘Calarcá’, y remarcó que uno de los objetivos debe ser su desmantelamiento, pues no hay vigente ningún cese al fuego u otra disposición que impida la operatividad contra el grupo ilegal.

"Uno de los objetivos y una de las misiones es desmantelar la estructura criminal 36 de las disidencias de Calarcá, aquella misma que asesinó a 13 policías, aquella misma por la cual hay una recompensa incluso de los Estados Unidos de hasta 5 millones de dólares", expuso.



Pedro Arnulfo Sánchez, ministro de Defensa. Mindefensa

En zonas de injerencia del grupo armado, como el Norte y el Nordeste, el alto funcionario también destacó que se han ejecutado cinco bombardeos en los últimos meses en estas zonas: uno en 2024 y los restantes a lo largo de 2025.

Reiteró que se trata de grupos narcotraficantes y sin ninguna ideología que deben ser sometidos por la fuerza del Estado.

"No tienen ninguna ideología, simplemente tienen un interés narcotraficante, vivir de lo ilegal. Y cuando uno contrasta de qué vive allá la gente o qué es lo que se produce allá, es narcotráfico y minería ilegal, y están peleando por las rentas ilegales", cuestionó Sánchez.

El ministro de Defensa también recordó que se mantiene vigente una recompensa de 500 millones de pesos por alias ‘Primo Gay’, uno de sus cabecillas, y que incluso es buscado por el Gobierno de los Estados Unidos por el atentado en el que murieron 13 policías en Amalfi.