En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / "El objetivo es desmantelar las disidencias de 'Calarcá'": minDefensa tras consejo en Medellín

"El objetivo es desmantelar las disidencias de 'Calarcá'": minDefensa tras consejo en Medellín

El ministro Pedro Sánchez seguró que se incrementarán operaciones contra las disidencias de 'Calarcá' que delinquen en el Norte y Nordeste en Antioquia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad