Lotería del Cauca, resultados del último sorteo hoy, sábado 14 de febrero: premio mayor y secos

La Lotería del Cauca realizó su sorteo número 2598 la noche de hoy sábado 14 de febrero, brindando a miles de apostadores en Colombia la posibilidad de llevarse premios millonarios. En esta edición, el premio mayor asciende a 8.000 millones de pesos, una cifra que sigue consolidando a este sorteo como uno de los más atractivos del país.



Número ganador de Lotería del Cauca hoy, sábado 14 de febrero de 2026

El número ganador del Premio Mayor del sábado 14 defebrero de 2026 fue el (en minutos). Un resultado que convirtió a un nuevo apostador en millonario y marcó la noche del sorteo.

Ganadores de los secos de la Lotería del Cauca

A continuación le contamos todos los secos que cayeron de la lotería para que revise bien su billete y compruebe si fue el feliz ganador de alguno de ellos.

(En minutos)

A continuación, compartimos la imagen oficial del resultado del sorteo xxxx de la lotería. Le recomendamos verificar cuidadosamente su billete comparándolo con esta imagen oficial para confirmar si fue uno de los afortunados ganadores.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Cauca?

Si es el afortunado ganador del Premio Mayor, debe acercarse a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete o las fracciones ganadoras, su RUT, una certificación de su cuenta bancaria y su cédula de ciudadanía. Allí se verificará la autenticidad del billete y se levantará un acta para iniciar el proceso de pago de manera segura y eficiente.



En caso de ganar una aproximación, puede cambiarla directamente con su lotero de confianza, reclamando el dinero o intercambiando las fracciones ganadoras por nuevos billetes para seguir participando.

Si obtuvo un premio superior a $2.036.000, monto que genera impuesto de retención en la fuente, deberá presentar su RUT expedido por la DIAN y una copia de su cédula de ciudadanía al momento de reclamar el premio.

Quienes resulten ganadores de un premio seco pueden acercarse a un distribuidor autorizado para reclamarlo. El distribuidor, según su capacidad de pago, podrá realizar el desembolso inmediato o tomar los datos del ganador para remitirlos a la Lotería del Cauca y verificar la autenticidad del billete antes de efectuar el pago.

Publicidad

¿A qué hora juega la Lotería de Cauca?

La Lotería del Cauca juega todos los sábados a las 11:00 p.m. por el Canal UNO. Recuerde: el próximo sorteo de la Lotería del Cauca se llevará a cabo el sábado 21 de febrero de 2026. Comprar el billete a tiempo puede cambiarle la vida.