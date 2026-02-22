Incautan una tonelada de marihuana en Chocó que pertenecería al Clan del Golfo

Más de una tonelada de marihuana, que según las autoridades pertenecería al Clan del Golfo, fue incautada en zona rural de Bahía Solano, en el departamento del Chocó.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó a través de su cuenta en X que la operación fue desarrollada de manera conjunta entre el Ejército Nacional de Colombia y la Armada de Colombia.

El hallazgo se produjo en el sector de Cupica, en jurisdicción de Bahía Solano, donde las tropas encontraron 46 bultos y una maleta que contenían más de 1,1 toneladas de marihuana. De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa, el cargamento pertenecería al Clan del Golfo.

Según el ministro, cada kilo de droga que se logra sacar de circulación representa menos recursos para las organizaciones criminales, menos violencia para las comunidades y un mayor control institucional del territorio por parte del Estado.



Las autoridades destacaron que este resultado es producto de labores de inteligencia y de la coordinación entre fuerzas militares en una región estratégica para las rutas del narcotráfico, especialmente por su salida al océano Pacífico, utilizada históricamente para el envío de estupefacientes hacia el exterior.

El Gobierno reiteró que continuará fortaleciendo las operaciones conjuntas en el Pacífico colombiano, una zona afectada por la presencia de grupos armados ilegales y economías ilícitas, donde hace dos semanas fue capturado alias ‘el Panameño’, integrante de la subestructura Pacífico del Clan del Golfo, quien sería uno de los dueños del cargamento incautado.