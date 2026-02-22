En vivo
Estudiante resultó gravemente herido en práctica de boxeo en colegio en el Huila

Estudiante resultó gravemente herido en práctica de boxeo en colegio en el Huila

La Secretaría de Educación del Huila investiga este hecho, en el que un menor de 15 años sufrió una fisura en el cráneo en medio de prácticas deportivas promovidas por el docente de educación física.

