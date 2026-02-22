Estudiante resultó gravemente herido en práctica de boxeo en colegio en el Huila

Con fisura en el cráneo terminó un estudiante de la Institución Educativa Las Mercedes de Nátaga, en el Huila, tras recibir un golpe por parte de uno de sus compañeros durante una práctica deportiva al interior del plantel.

En un video, al parecer grabado por otro estudiante, se observa cómo esta actividad, promovida por el docente de educación física, se habría realizado sin las condiciones mínimas de seguridad y protección.

“Mi hijo llegó a la casa mareado. Cuando le pregunté qué pasó, me dijo: ‘Mamá, hoy estuve en una pelea en el colegio y un compañero me golpeó. Caí al suelo y quedé inconsciente por varios minutos’. Al ver que seguía muy mareado y con dolor de cabeza, lo llevé inmediatamente al hospital y de ahí fue trasladado a Neiva, donde aún nos encontramos”, señaló Floralba Ramos, madre del estudiante.

De acuerdo con el relato de la madre, la pelea de boxeo en la que participó su hijo no fue la única organizada ese día. Además, indicó que incluso niñas estarían participando en estas prácticas deportivas.



“El profesor, según lo que me indicó mi hijo, pasaba por cada uno de los salones preguntando quién quería pelear. Me parece terrible que practiquen eso del boxeo así, de esa manera; eso no es boxeo, y no entiendo cómo ponen a los niños a pelear como si fueran gallos finos en el mismo colegio”, denunció la madre.

El menor, de 15 años, permanece recluido en un centro hospitalario de Neiva, a donde fue remitido debido a la gravedad de las lesiones. Según informó su madre, el adolescente fue trasladado desde el municipio tras presentar fuertes mareos y dolor de cabeza, y actualmente permanece bajo observación médica mientras especialistas evalúan su evolución y determinan el tratamiento a seguir.

“Lo traje a Neiva, a la clínica de Emcosalud, donde le practicaron una tomografía y un TAC. El médico general me explicó que tiene una fisura en el cráneo y una pequeña hemorragia. Estoy a la espera de que el neurólogo lo revise y me indique qué van a hacer”, relató la madre.

Ante estas actividades deportivas, realizadas sin condiciones pedagógicas ni de seguridad adecuadas y que ponen en peligro la vida de los estudiantes, el secretario de Educación del Huila, Edgar Martín Lara, indicó que ya se inició la respectiva investigación.

“La Secretaría de Educación lamenta profundamente la situación ocurrida en una institución educativa oficial del departamento, en la que un estudiante resultó lesionado durante una práctica de boxeo organizada en condiciones pedagógicas y de seguridad inadecuadas, hechos que actualmente se encuentran en investigación, según lo exigido para el desarrollo seguro de actividades físicas y deportivas en el contexto escolar”, puntualizó.

Asimismo, el funcionario fue enfático en advertir que la práctica deportiva escolar no puede desnaturalizarse hacia actividades que impliquen riesgos no controlados, ausencia de supervisión o falta de elementos de protección adecuados.

“A partir del conocimiento de estos hechos, como secretario de Educación he ordenado la apertura de las actuaciones administrativas correspondientes para esclarecer los hechos, acompañar psicosocial y académicamente al estudiante afectado, revisar los planes de área de educación física en las instituciones educativas del departamento y emitir orientaciones complementarias sobre prácticas deportivas de contacto en el entorno escolar”, puntualizó el funcionario.