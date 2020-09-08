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Riñas

En VIDEO quedó registrado el momento en que conductor de camión golpeó con un tubo a chofer de app
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Riña en San Cristóbal
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Riña en plena vía pública terminó en homicidio en San Cristóbal, Bogotá: hay un capturado

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Casos de intolerancia cobraron la vida de tres hombres, entre ellos un sanandresano, en Medellín

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Muertes por riñas en Medellín superan a las de enfrentamientos entre ilegales: van más de 100

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Aumentan las riñas en Medellín: un adulto de 78 años fue apuñalado en Robledo

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