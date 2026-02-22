Combates entre ilegales dejan más de 50 desplazados hacia Yondó: Ejército trata de llegar a la zona

Combates protagonizados desde hace casi una semana entre el Clan del Golfo y la guerrilla del ELN en la vereda Tamar Bajo, del municipio de Remedios, ya dejan al menos medio centenar de personas desplazadas que, por cercanía geográfica, han llegado hasta la zona urbana de Yondó.

Así lo confirmó en las últimas horas el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, quien indicó que avanzan en la coordinación con autoridades locales para atender a esta población, albergada en la Casa de la Cultura, y que no se descarta que la cifra pueda aumentar con el paso de las horas por la persistencia de las acciones armadas.

"La secretaria de Gobierno me habla ya de 22 familias con 55 personas que se han desplazado. Yo ya di instrucciones claras y precisas a la directora de Derechos Humanos para que esté en coordinación con el alcalde y la Secretaría de Gobierno de Yondó para todo lo que tiene que ver con el apoyo desde el punto de vista humanitario", resaltó.

ELN y el Clan del Golfo. Foto: AFP / cortesía El Pilón.

Sobre las medidas desplegadas por parte de la fuerza pública para retomar el control del territorio, el general Eduardo Alberto Arias, comandante de la Séptima División del Ejército, destacó que avanzan en los protocolos que garanticen seguridad para la movilidad de las tropas en la zona. De igual manera, están verificando la presencia de cuerpos de combatientes que se estarían descomponiendo en el área.



"La tropa tiene también una seguridad. Para llegar a esos puntos hay una serie de acciones que también se desarrollan bajo maniobra. Sabemos que hay unos puntos que están colocados con artefactos explosivos improvisados y es un trabajo que se tiene que hacer muy meticuloso", detalló el general.

Tras un reciente consejo de seguridad realizado en Medellín, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó que con las diferentes unidades del Ejército que convergen en la zona reforzarán el pie de fuerza para llegar lo más pronto posible a las zonas donde se han registrado los desplazamientos y así garantizar cuanto antes el retorno seguro de la población civil.