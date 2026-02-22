Cali le dio el último adiós a Willie Colón con multitudinario homenaje en el Bulevar del Río

Cientos de aficionados a la salsa llegaron la noche del sábado al Bulevar del Río, en el corazón de Cali, para despedir al maestro Willie Colón. Con instrumentos como el timbal, el güiro y la campana, disfrutaron cada segundo de los principales éxitos del 'Malo del Bronx', como 'Oh, ¿Qué Será?', 'Tiempo pa Matar', 'Asia' y 'Bohemia'.

El legado de Willie Colón es atesorado en la capital mundial de la salsa, que ha construido su identidad inspirándose en el aporte de Colón a este género.

"El 'rey del Trombón' es una figura irrepetible y es digna de todos los homenajes por su legado musical y cultural. Vamos a rendir tributo permanente a todos los artistas que han fortalecido la salsa y la han llevado a lo más alto, así como el inmenso Willie Colón, cuya música seguirá sonando en Cali como parte de nuestra memoria e identidad", aseguró Andrés Lozano, socio fundador de Jacaranda, quien lideró este homenaje en el Bulevar.

Entre coros y memorias, los caleños también recordaron la última visita de Colón a la ciudad, en diciembre de 2023, en el marco de la Feria de Cali. Allí, sus afecciones de salud apenas se estaban mostrando.



"Pasó algo curioso ese día. Él estaba cantando y en medio de la canción se descompensó, algunos dicen que por el viaje. Uno de los coristas continuó con la canción. No se notó, pero los que estábamos cerca a la tarima lo vimos; se lo llevaron y, después de unos 10 minutos, volvió al escenario y terminó el concierto", señaló Carlos Molina, director del Museo de la Salsa.