En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Zulma Guzmán
Buenos Aires, Cauca
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Cuidado con los sueros de hidratación: Invima advierte sobre riesgos por uso incorrecto

Cuidado con los sueros de hidratación: Invima advierte sobre riesgos por uso incorrecto

El Invima hizo un llamado a la ciudadanía para que utilice estos sueros solo bajo indicación médica y según las indicaciones del registro sanitario.

Publicidad

Publicidad

Publicidad