Cuidado con los sueros de hidratación: Invima advierte sobre riesgos por uso incorrecto

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) advirtió sobre los riesgos de consumir de forma incorrecta los sueros de hidratación y rehidratación oral. Estos productos, aunque se venden sin fórmula médica, son medicamentos que deben usarse únicamente para reponer líquidos y electrolitos en casos de deshidratación leve, moderada o grave.

La entidad señaló que cada suero tiene una formulación específica, según su indicación, y su uso fuera de estas recomendaciones puede generar problemas de salud, como exceso de sodio en la sangre, especialmente en personas con insuficiencia cardíaca, renal o hipertensión. Además, no deben mezclarse con alcohol ni con otros medicamentos sin supervisión médica.

El Invima recordó que estos sueros no son bebidas hidratantes de uso general y que no deben utilizarse para dolores de cabeza, resacas o para aumentar energía. Su venta está autorizada solo en farmacias, droguerías y establecimientos que cumplan con la normativa sanitaria, y deben estar claramente identificados con su registro sanitario.

La publicidad de estos productos también está regulada: no puede inducir al consumo inadecuado, mostrar los sueros como bebidas comunes ni ofrecerlos en combinación con otros medicamentos o alimentos. El Invima prohíbe su venta en bares, discotecas, festivales y eventos donde no se garantice su correcta conservación, para evitar riesgos para los consumidores.

