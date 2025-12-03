Invima ordena sacar del mercado fórmula para bebés por riesgo de grave enfermedad

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) encendió las alarmas en todo el país al detectar que una fórmula infantil, comercializada de manera ilegal en plataformas digitales.

Esta fótmula representa un riesgo grave para la salud pública y podría estar relacionada con casos de una enfermedad potencialmente mortal.



¿Cuál es la fórmula en alerta de Invima?

La advertencia se centra en la fórmula infantil ByHeart Whole Nutrition, un producto que no cuenta con registro sanitario en Colombia y cuyo fabricante, ubicado en Estados Unidos, no tiene autorización para producir, importar o distribuir alimentos en el país.

Durante operativos de inspección y vigilancia, el Invima identificó que la fórmula estaba siendo vendida por internet sin cumplir con ninguna exigencia sanitaria vigente.

Esta es la fórmula en alerta. Foto: Invima

La entidad explicó que, según la Resolución 2674 de 2013, todo alimento que se expenda directamente al consumidor debe tener registro sanitario, permiso o notificación. Este producto no posee ninguno de estos requisitos y, por definición, es considerado un alimento fraudulento.



Además, el fabricante ByHeart Inc. no está inscrito ante el Invima y no ha solicitado asignación de rol para comercialización, por lo que tampoco tiene autorización para actividades de importación o distribución en el país.



Alerta internacional por posible vínculo con botulismo infantil

La situación tomó mayor relevancia al conocerse que la FDA de Estados Unidos emitió una alerta sanitaria internacional relacionada con este mismo producto.

El organismo advirtió una posible asociación entre su consumo y casos de botulismo infantil, una enfermedad rara pero extremadamente peligrosa que afecta el sistema nervioso y puede causar debilidad muscular progresiva, dificultad respiratoria e incluso la muerte.

De acuerdo con la FDA, la fórmula fue comercializada a través de Amazon en países como Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China, Japón, Corea del Sur, Perú, Sudáfrica y Colombia, entre otros.



Recomendaciones del Invima

El Invima fue enfático al pedir a la ciudadanía:



No adquirir esta fórmula bajo ninguna circunstancia. Suspender de inmediato su consumo si ya se encuentra en el hogar. Reportar cualquier hallazgo del producto a las autoridades sanitarias locales. Consultar frecuentemente las alertas oficiales publicadas por el Invima en su plataforma web.

El llamado se extiende a padres, cuidadores y establecimientos que comercializan productos infantiles, especialmente aquellos que venden por internet.

Las secretarías de salud municipales, distritales y departamentales deberán realizar búsqueda activa del producto, reforzar las acciones de inspección y divulgar la alerta sanitaria en sus canales oficiales.

Asimismo, las autoridades en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos deberán intensificar controles para evitar el ingreso de alimentos sin registro sanitario, especialmente aquellos comercializados mediante comercio electrónico.