Gas en Colombia
Advertencia de Trump
Miguel Ayala
Cúcuta vuelve a la A

Invima ordena sacar del mercado fórmula para bebés por riesgo de grave enfermedad

Invima ordena sacar del mercado fórmula para bebés por riesgo de grave enfermedad

Una nueva alerta sanitaria de la entidad salió a la luz luego de que una fórmula para bebés empezara a comercializarse en el país de manera fraudulenta.

