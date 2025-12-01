En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Encuesta Invamer
Aviones A320
Miguel Uribe Londoño
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Invima alerta por la circulación en Colombia de un lote falsificado de reconocido medicamento

Invima alerta por la circulación en Colombia de un lote falsificado de reconocido medicamento

Invima confirmó la presencia de un producto fraudulento que no corresponde a ninguna presentación autorizada y que representa un riesgo grave para la salud por su origen desconocido.

Publicidad

Publicidad

Publicidad