En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Infiltración de disidencias Farc
Trump - Maduro
Presidente Petro se disculpa
Santiago Uribe

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Invima ordena retiro inmediato de producto que usan miles de colombianas en el cabello

Invima ordena retiro inmediato de producto que usan miles de colombianas en el cabello

La entidad lanzó una alerta sanitaria para un tratamiento capilar que es muy usado por las colombianas. Este es el lote afectado.

Invima ordena retiro inmediato de producto que usan miles de colombianas en el cabello
Puede causar efectos adversos en la piel o el cuero cabelludo.
Foto: Invima y Freepik
Por: Nataly Barrera
|
Actualizado: 26 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad