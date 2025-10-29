Invima lanza alerta por reconocido shampoo control grasa: estos son los lotes afectados

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria nacional por la presencia de microorganismos en algunos lotes de un famoso shampoo.

Se trata del Ritual Equilibrante Shampoo Control Grasa, fabricado por Instincts Humains S.A.S. y distribuido por Ritual Botánico S.A.S.

De acuerdo con la entidad, el producto presentó una alteración en su olor característico, lo que llevó al fabricante a realizar pruebas adicionales.

Se trata del shampoo control grasa de Ritual Botánico. Foto: Freepik

Tras los análisis, se confirmó un resultado no conforme en el recuento de microorganismos mesófilos aerobios totales, que superaron los límites establecidos en el Reglamento Técnico Andino adoptado por la Resolución 2120 de 2019.



Cuáles son los lotes del shampoo control grasa afectados

El Invima advirtió que los siguientes lotes del Ritual Equilibrante Shampoo Control Grasa se encuentran fuera de especificación y fueron retirados del mercado por precaución:



0908 – 5866

1108 – 5869

1208 – 5874

1308 – 5879

1908 – 5895

2008 – 5899

2108 – 5903

2708 – 5914

0109 – 5952

El retiro voluntario de estos lotes inició el 3 de septiembre de 2025, luego de que el fabricante reportara la anomalía. Hasta el momento, no se han recibido reportes de reacciones adversas ni afectaciones a la salud de los consumidores.



¿Qué riesgos puede representar para la salud?

El Invima explicó que la presencia de microorganismos fuera de los parámetros permitidos puede afectar la salud de la piel y el cuero cabelludo, causando irritaciones, infecciones o reacciones alérgicas, especialmente en personas con sensibilidad o condiciones dermatológicas previas.

Por esta razón, la autoridad sanitaria reiteró que los consumidores deben verificar el número de lote antes de usar el producto y seguir las recomendaciones emitidas en la alerta.



¿Qué hacer si ya compró el shampoo?

El Invima pidió a la comunidad seguir las siguientes recomendaciones:



Suspenda de inmediato su uso si el producto pertenece a alguno de los lotes mencionados. No lo deseche por el sifón ni lo mezcle con otros productos. Entréguelo en los puntos de recolección de residuos peligrosos o donde fue adquirido. Reporte cualquier reacción inusual o evento adverso a través del portal oficial del Invima (www.invima.gov.co). Si conoce lugares donde aún se distribuya o comercialice el shampoo, informe a las autoridades sanitarias locales.

Las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales también fueron llamadas a reforzar las labores de inspección, vigilancia y control en los puntos de venta donde pudiera encontrarse el producto.

El Invima recordó a los distribuidores y comercializadores abstenerse de vender los lotes afectados, pues hacerlo podría derivar en sanciones y medidas sanitarias.