Blu Radio  / Salud  / Invima lanza alerta por venta de condones falsos en Colombia: ¿de cuáles se trata?

Invima lanza alerta por venta de condones falsos en Colombia: ¿de cuáles se trata?

Su uso podría generar embarazos no deseados, contagio de infecciones de transmisión sexual y reacciones alérgicas.

Condón, referencia
Condón, referencia
Foto: Unplash
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 20 de oct, 2025

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) encendió las alarmas tras detectar la comercialización ilegal en Colombia de condones falsificados de la marca “Today Mutual Sensation”.

Según la entidad, estos productos imitan la presentación de los originales, pero no cuentan con controles de calidad, pruebas de resistencia ni autorización sanitaria, lo que representa un riesgo directo para la salud sexual y reproductiva de quienes los utilizan.

Cómo identificar los condones falsos

El Invima explicó que el uso de estos condones falsos puede ocasionar fallas en su efectividad, aumentando las posibilidades de embarazos no deseados y la transmisión de infecciones de transmisión sexual, como el VIH. Además, al estar fabricados con materiales no evaluados, podrían causar irritaciones o reacciones adversas en la piel.

La entidad detalló las diferencias más evidentes entre el producto auténtico y el falsificado. Mientras los originales presentan empaques metálicos con textos legibles, colores definidos, fechas de vencimiento y número de lote correctos, los falsos muestran errores ortográficos, variaciones en el color y, de manera inusual, dos números de lote y dos fechas de vencimiento distintas en el mismo empaque. También se comprobó que el número de registro sanitario impreso no corresponde al producto verdadero.

Alerta por venta de condones falsos
Alerta por venta de condones falsos
Foto: Invima

El Invima recomendó a los ciudadanos suspender de inmediato el uso de estos condones si ya los adquirieron y evitar comprar productos que presenten irregularidades en su empaque.

