Blu Radio  / Salud  / Invima mantiene la alerta por suplementos promocionados como potenciadores

Invima mantiene la alerta por suplementos promocionados como potenciadores

El Instituto reiteró el llamado a no consumir ni comercializar estos productos tras detectar sustancias no declaradas y falsificaciones que representan riesgos para la salud.

Invima retira del mercado Vifer Max, VitAfer-L, VitAfer-L Gold y X-BULL
Contienen sustancias perjudiciales para la salud.
Foto: Invima
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 10 de oct, 2025

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), reiteró la advertencia sobre varios suplementos dietarios que son promocionados como potenciadores sexuales y que deben ser retirados del mercado.

Vea también:

  1. Invima ordena retirar del mercado agua micelar Pomys
    Estos son los lotes afectados.
    Foto: Invima y Freepik
    Salud

    Invima ordena retirar del mercado reconocido desmaquillante y limpiador facial

Los productos mencionados son X-BULL, VIFER MAX, VITAFER-L y VITAFER-L GOLD, los cuales fueron objeto de las Alertas Sanitarias debido a irregularidades que representan un riesgo para la salud de los consumidores.

Según el Invima, en el caso de X-BULL se encontró la presencia de tadalafilo, una sustancia farmacológica no declarada en su composición. Por otro lado, VITAFER-L fue falsificado, motivo por el cual su registro sanitario fue cancelado voluntariamente por el titular.

Estas situaciones se suman a antecedentes en los que se detectó el uso de sustancias activas como sildenafilo, vardenafilo y tadalafilo, componentes de medicamentos que requieren prescripción médica y que no pueden incluirse en suplementos dietarios.

Invima.jpg
Invima //
Foto: Invima

El Invima recordó que el uso inadecuado de estos productos puede causar efectos adversos como alteraciones cardíacas, dolor torácico, problemas visuales y auditivos, así como erecciones prolongadas. Además, pueden generar interacciones con otros medicamentos, especialmente los que contienen nitratos.

Por eso, la entidad recalcó que los suplementos dietarios no deben atribuirse propiedades terapéuticas y que cualquier producto que contenga ingredientes farmacológicos sin autorización se considera un riesgo para la salud pública.

La autoridad sanitaria pidió a las entidades territoriales de salud reforzar la inspección y control en los establecimientos donde se comercializan estos productos, y verificar su retiro del mercado. A su vez, invitó a la ciudadanía a no adquirir ni consumir los suplementos mencionados, revisar que los productos cuenten con registro sanitario vigente, y reportar cualquier reacción adversa o irregularidad al Invima.

Invima

