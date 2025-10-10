Invima mantiene la alerta por suplementos promocionados como potenciadores

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), reiteró la advertencia sobre varios suplementos dietarios que son promocionados como potenciadores sexuales y que deben ser retirados del mercado.

Los productos mencionados son X-BULL, VIFER MAX, VITAFER-L y VITAFER-L GOLD, los cuales fueron objeto de las Alertas Sanitarias debido a irregularidades que representan un riesgo para la salud de los consumidores.

Según el Invima, en el caso de X-BULL se encontró la presencia de tadalafilo, una sustancia farmacológica no declarada en su composición. Por otro lado, VITAFER-L fue falsificado, motivo por el cual su registro sanitario fue cancelado voluntariamente por el titular.

Estas situaciones se suman a antecedentes en los que se detectó el uso de sustancias activas como sildenafilo, vardenafilo y tadalafilo, componentes de medicamentos que requieren prescripción médica y que no pueden incluirse en suplementos dietarios.



Invima // Foto: Invima

El Invima recordó que el uso inadecuado de estos productos puede causar efectos adversos como alteraciones cardíacas, dolor torácico, problemas visuales y auditivos, así como erecciones prolongadas. Además, pueden generar interacciones con otros medicamentos, especialmente los que contienen nitratos.

Por eso, la entidad recalcó que los suplementos dietarios no deben atribuirse propiedades terapéuticas y que cualquier producto que contenga ingredientes farmacológicos sin autorización se considera un riesgo para la salud pública.

La autoridad sanitaria pidió a las entidades territoriales de salud reforzar la inspección y control en los establecimientos donde se comercializan estos productos, y verificar su retiro del mercado. A su vez, invitó a la ciudadanía a no adquirir ni consumir los suplementos mencionados, revisar que los productos cuenten con registro sanitario vigente, y reportar cualquier reacción adversa o irregularidad al Invima.