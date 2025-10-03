Las sustancias 'peligrosas' por las que Invima ordenó retirar potenciadores del mercado

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria tras detectar la presencia de sustancias como sildenafil y tadalafilo —principios activos utilizados en tratamientos médicos para la disfunción eréctil— en suplementos dietarios comercializados como “potenciadores sexuales”.

El organismo anunció que en Colombia fueron retirados del mercado los suplementos dietarios Vifer Max, VitAfer-L, VitAfer-L Gold y X-BULL.

En entrevista en Mñanas Blu 10:30, William Saza, coordinador de Farmacovigilancia del Invima, explicó que el término “potenciador sexual” no es técnico ni científico, pero se usa para que la ciudadanía comprenda el concepto.

“Un potenciador sexual hace referencia a inducir algunas condiciones de libido a través de sustancias químicas, biológicas o naturales. Sin embargo, medicamentos como el sildenafil o el tadalafilo solo deben usarse bajo prescripción médica, cuando se diagnostica disfunción eréctil”, aclaró.



Contienen sustancias perjudiciales para la salud. Foto: Invima

El funcionario recalcó que el problema radica en la falta de transparencia en el etiquetado de ciertos productos. “Los suplementos dietarios deben declarar en la etiqueta todos sus ingredientes. En este caso, tras una denuncia, se verificó que algunos de estos productos contenían sustancias no reportadas, lo que representa un riesgo para la salud”, advirtió.



¿Qué pasa si consumió alguno de esos suplementos?

Los peligros de consumir estas sustancias sin control médico pueden ser graves. Según Saza, “los riesgos son de tipo cardiovascular, puede aparecer un evento isquémico, insuficiencia cardíaca, daños en riñón o hígado, así como alteraciones de la tensión arterial, ya sea hipertensión o hipotensión”.

El coordinador de farmacovigilancia señaló que la venta de estos productos no se limita a la Costa Caribe, donde tradicionalmente se han popularizado, sino que también circulan en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali.

Además, su acceso indiscriminado aumenta la preocupación: “Cualquier persona puede acceder a ellos, desde adolescentes hasta adultos mayores. Por eso insistimos en que, ante una condición médica, se acuda al médico y no a productos promocionados de forma engañosa”, afirmó.

El Invima ordenó el retiro inmediato de estos suplementos del mercado y pidió a los ciudadanos denunciar su comercialización. “Apenas se publica la alerta sanitaria, los establecimientos y autoridades locales deben activar sus procesos de inspección y proceder a retirarlos de inmediato”, enfatizó Saza.

Con este llamado, la entidad busca prevenir consecuencias graves en la salud pública y recuerda a los consumidores que la automedicación con sustancias de uso restringido puede poner en riesgo la vida.