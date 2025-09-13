Invima frena producto usado por deportistas: puede afectar el corazón y riñones

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta tras identificar la comercialización fraudulenta del producto CBD Bites Relax Edition, elaborado a base de cannabis y vitaminas, al que se le atribuyen beneficios para el bienestar físico y mental.

Durante las acciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), la entidad evidenció que el producto no cuenta con registro sanitario otorgado por la autoridad competente, lo que hace que su venta en el país sea completamente ilegal.

El Invima advirtió que este artículo no corresponde a ningún medicamento, suplemento dietario ni producto fitoterapéutico autorizado por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, por lo cual su distribución representa un riesgo para la salud pública.



Riesgos para la salud por consumo de CBD Bites Relax Edition

De acuerdo con la entidad, los productos fraudulentos que se comercializan como suplementos dietarios o fitoterapéuticos pueden generar graves consecuencias. Entre los riesgos señalados se encuentran:

Aumento de la circulación sanguínea, palpitaciones, enfermedades cardíacas, nerviosismo, ansiedad y temblores.

Riesgo de depresión respiratoria.

Daños en órganos vitales como el corazón, los riñones y el hígado.

Intoxicaciones, vómito, episodios psicóticos, paranoia y deterioro de la motricidad fina.

Estos efectos adversos evidencian que el consumo de productos no autorizados puede convertirse en una amenaza para la salud del consumidor, especialmente cuando son promocionados con fines de bienestar o energía.



Qué prometía el producto según su marca

CBD Bites Relax Edition se presentaba en forma de gomitas comestibles, dirigidas a personas interesadas en aumentar su energía y recuperarse más rápido después de la actividad física. Según lo promocionado, cada gomita contenía 10 mg de CBD junto a una mezcla de vitaminas que supuestamente favorecían la recuperación muscular y un mejor descanso.

Sin embargo, al no contar con registro sanitario, no existe ninguna garantía sobre la composición, concentración o condiciones de fabricación del producto, lo que incrementa el riesgo para quienes lo consumen.



Recomendaciones del Invima a los consumidores

El Invima recomendó a la ciudadanía abstenerse de adquirir o consumir CBD Bites Relax Edition, ya que no está amparado bajo ningún registro sanitario. Asimismo, reiteró la importancia de no comprar medicamentos, suplementos dietarios ni productos fitoterapéuticos que no cuenten con autorización vigente.

En caso de estar consumiendo estas gomitas, la entidad aconsejó suspender de inmediato su uso y reportar la situación al Invima o a las secretarías de salud territoriales, indicando los lugares donde se esté distribuyendo o comercializando.

De esta manera, las autoridades buscan frenar la circulación de productos fraudulentos que ponen en riesgo la salud de los colombianos y fortalecer la cultura de verificación sobre la legalidad de lo que se consume.