Invima ordena retirar del mercado reconocido desmaquillante y limpiador facial

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) informó sobre el retiro voluntario de varios lotes del Agua Micelar Pomys, en sus presentaciones Rosas y Pepino y Caléndula, fabricadas por Productos Familia S.A., una de las marcas más reconocidas en el cuidado facial y corporal del país.

Según la Alerta Sanitaria No. 305-2025, la medida se tomó luego de que el fabricante detectara desviaciones en los parámetros microbiológicos de algunos lotes del producto Agua Micelar Pepino y Caléndula (NSOC32316-24CO).

Los análisis revelaron que estas partidas estaban fuera de especificación, lo que podría ocasionar efectos adversos en la piel, especialmente en personas con cutis sensible.



Un producto de uso diario en riesgo sanitario

El agua micelar es uno de los productos cosméticos más usados en la limpieza facial, pues su fórmula con micelas permite retirar impurezas, maquillaje y grasa sin necesidad de enjuagar. Es apreciado por su suavidad y por ser apto para distintos tipos de piel.

Sin embargo, la alerta del Invima advierte que los lotes afectados del Agua Micelar Pomys Rosas (NSOC22794-23CO) y Pepino y Caléndula podrían contener microorganismos fuera de los límites aceptados, comprometiendo la seguridad del producto.



Productos Familia S.A. informó que, en cumplimiento de su responsabilidad, inició el retiro voluntario desde el 19 de septiembre de 2025, y que extendió la medida de forma preventiva a otros lotes distribuidos en el mercado nacional.

El Invima advirtió que los consumidores deben abstenerse de usar los lotes señalados y pidió a las secretarías de salud reforzar la inspección y vigilancia en los establecimientos donde el producto pudiera seguir disponible.



¿Cuáles son los lotes afectados?

El retiro voluntario aplica para los siguientes lotes, identificados por el fabricante y notificados oficialmente al Invima:



Agua Micelar Pepino y Caléndula Pomys: GI02250626, GI04250826, GI04251126, GI04251226, GI05251126, GI05251226, GI06250127, GI06251226, GI07250826, GI07251026, GI07251126, GI07251226, ME04250427, ME05250527.

El Invima reiteró que estos productos deben retirarse de inmediato del mercado y que los consumidores deben evitar su uso hasta nueva orden.



¿Qué hacer si ya compró o usó el agua micelar?

Si adquirió o ha utilizado alguna de las versiones del Agua Micelar Pomys incluidas en la alerta, el Invima recomienda seguir estas acciones:



Suspenda de inmediato su uso: aunque no todos los lotes están contaminados, algunos podrían generar reacciones no deseadas en la piel. Reporte cualquier efecto adverso: si presenta irritación, enrojecimiento u otro síntoma, infórmelo a través de la página web oficial del Invima. Informe a las autoridades de salud: si conoce lugares donde aún se comercialice el producto, comuníquelo al Invima o a la secretaría de salud local.

Llamado a distribuidores y puntos de venta

El Invima advirtió que los distribuidores y comercializadores deben abstenerse de ofrecer los lotes afectados, ya que hacerlo podría derivar en medidas sanitarias y sanciones.

La entidad recordó que toda la información sobre registros y alertas sanitarias está disponible en su portal oficial, donde los ciudadanos también pueden radicar denuncias o quejas sobre productos cosméticos en el mercado.

La autoridad sanitaria reiteró su compromiso con la protección de la salud pública y subrayó la importancia de verificar siempre el registro sanitario de los productos antes de su uso.