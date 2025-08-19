Cuidado con esta marca de yogurt: Invima ordena suspender su consumo

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria sobre la comercialización fraudulenta del yogurt entero marca "Villa de Ubaté". Este producto, disponible en sabores como fresa, melocotón, guanábana, feijoa, mora y kiwi, está siendo vendido de manera ilegal y no debe ser comercializado en el país.

La autoridad sanitaria identificó, a través de resultados de laboratorio no conformes y actividades de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), que el yogurt "Villa de Ubaté" incumple las disposiciones de la reglamentación sanitaria vigente para alimentos y bebidas. La razón principal es que su registro sanitario RSA-006435-2018 está vencido.

Foto: Invima

Ante esta situación, el Invima ha hecho un llamado a la ciudadanía para abstenerse de adquirir o consumir este producto. Si ya lo ha comprado, se recomienda suspender su consumo de forma inmediata.

El Invima reitera que el cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente es responsabilidad de los titulares de los registros, permisos y/o notificaciones sanitarias, extendiéndose también a fabricantes, comercializadores e importadores de alimentos y bebidas en el país.



Qué pasa si tomo un yogurt en mal estado

Consumir un yogur en mal estado puede tener diversas consecuencias, que van desde un simple malestar estomacal hasta una intoxicación alimentaria más grave. El riesgo y la severidad de los síntomas dependen de varios factores, como el grado de deterioro del yogur, el tipo de microorganismos que lo contaminaron y el estado de salud de la persona que lo consume.

Síntomas comunes de una intoxicación alimentaria:



Dolor abdominal y calambres.

Náuseas y vómitos.

Diarrea.

Fiebre.

Dolor de cabeza.

Señales de que un yogur está en mal estado y no debe consumirse: