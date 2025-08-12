En Bogotá hay alerta sobre producto fraudulento que están vendiendo; Invima dice que es un riesgo

En Colombia, todos los productos que puedan producir afectaciones a la salud humana y/o animal, deben tener un registro Invima. Para esto, El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos hace una regulación para la venta y distribución de dichos productos y todo aquel que no esté amparado por este registro no tiene autorización legal para ser distribuido.

Sin embargo, se siguen consumiendo productos que no están amparados y que, por lo tanto, se consideran riesgosos para la salud.



Productos que deben tener registro Invima

Como todos los productos que sean un factor de riesgo para la salud deben estar amparados por el Invima para ser comercializados, es preciso decir que no todos los productos que se vendan necesariamente deban contar con este permiso. Estos son los que deben estar amparados:



Medicamentos

Suplementos dietarios y vitamínicos

Dispositivos médicos (como jeringas, termómetros, etc.)

Cosméticos y productos de aseo personal

Alimentos industrializados con aditivos o propiedades especiales

Bebidas energizantes o funcionales

Plaguicidas de uso doméstico o sanitario

Productos naturales con efectos terapéuticos

¿Cuál es el producto fraudulento?

Se trata de un suplemento dietario llamado INTYPROB, que se ofrece como un suplemento que combina probióticos y prebióticos y que está diseñado para equilibrar la microbiota íntima, digestiva y urinaria, y que promete mejorar la regularidad intestina, prevenir infecciones urinarias y fortalecer las defensas, entre otros.

Foto: Invima

El producto se consigue en algunas tiendas y plataformas que lo ofrecen y, pese a no tener un registro sanitario, sigue siendo consumido por los colombianos.

"El INTYPROB no corresponde a ningún suplemento autorizado por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima, ya que incumple la normatividad vigente establecida en el Decreto 3249 de 2006, que regula la fabricación, comercialización, envase, rotulado, etiquetado, registro sanitario, control de calidad y vigilancia de los suplementos dietarios." indicó el Invima en un comunicado.

Además, agregaron que consumir este producto puede ocasionar grandes afectaciones a la salud y puede influir en la elevación de la presión arterial, enfermedades cardiacas e incluso ansiedad.

Finalmente, solicitaron a los consumidores reportar cualquier anomalía respecto a este tipo de productos y notificar cualquier evento adverso al correo invimafv@invima.gov.co para así poder hacer seguimiento a la distribución de este y otros productos.