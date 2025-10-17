Invima lanza alerta por vinagre muy popular que se promociona como acompañante de comidas

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) advirtió a los colombianos sobre la comercialización irregular del producto “Vinagre Blanco marca Clean Planet SRC”, el cual está siendo promovido como acompañante de comidas sin contar con el registro sanitario obligatorio.

Según la entidad, este vinagre se vende de manera fraudulenta y no cumple con los requisitos legales ni sanitarios exigidos para alimentos y bebidas en Colombia, lo que representa un riesgo para la salud pública.



¿Por qué no debe consumir este vinagre blanco?

El Invima explicó que el vinagre blanco Clean Planet SRC incumple la Resolución 2674 de 2013, que establece las condiciones para la fabricación y comercialización de alimentos.

Entre las principales irregularidades, el producto presenta un etiquetado que puede inducir a error sobre su composición y uso.

Además, el envase utiliza el logo y la marca de una empresa dedicada a productos de aseo y limpieza, la cual no tiene autorización para producir ni distribuir alimentos o bebidas. Esta práctica constituye una infracción grave a la normatividad vigente.



De acuerdo con el informe oficial, el producto también viola disposiciones de la Resolución 5109 de 2005, que regula el rotulado de alimentos para consumo humano. Entre las faltas más relevantes se encuentran:



No indica el nombre o dirección del fabricante.

Carece de identificación de lote y fecha de vencimiento.

No presenta instrucciones de uso ni conservación.

Y, sobre todo, no cuenta con registro sanitario.

El Instituto enfatizó que este vinagre está siendo promocionado como acompañante de comidas, lo cual aumenta el riesgo de exposición directa al consumo humano.

Por esa razón, el producto ha sido clasificado como fraudulento y no debe ser distribuido ni vendido en el país.

El Invima recordó que los consumidores deben verificar siempre que los alimentos cuenten con registro sanitario, visible en la etiqueta o en la plataforma oficial de consultas.

Recomendaciones del Invima

La entidad entregó una serie de recomendaciones para evitar afectaciones en la salud y apoyar las labores de control sanitario:



Abstenerse de comprar o consumir el producto “Vinagre Blanco marca Clean Planet SRC”.

Reportar su presencia en el mercado a las autoridades locales de salud.

Consultar regularmente la página web del Invima o sus redes oficiales (@invimacolombia) para conocer alertas sobre alimentos y bebidas.

Verificar los registros sanitarios vigentes a través del enlace oficial: consultaregistro.invima.gov.co

Llamado a las autoridades territoriales

El Invima también solicitó a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales realizar búsqueda activa del producto en los establecimientos de su jurisdicción y adelantar las acciones de inspección, vigilancia y control correspondientes.

Asimismo, recomendó difundir la alerta sanitaria en medios locales y notificar de inmediato al Invima si se encuentra el producto en el mercado.