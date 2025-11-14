Invima alerta sobre lote falsificado de famoso antigripal en medio del pico respiratorio

En medio del pico respiratorio asociado a las fuertes lluvias, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la detección y comercialización ilegal de un producto falsificado identificado como “Noxpirin Plus Cápsula Lote 15890724 FV 07-2026”, el cual representa un riesgo para la salud.

Las diferencias entre el medicamento original y el falsificado incluyen variaciones en el color, brillo y diagramación del empaque, cambios en la tipografía, codificaciones distintas, modificaciones en el arte del envase primario y alteraciones físicas de la cápsula.

Con base en la normatividad vigente, el instituto catalogó este lote como un producto falsificado y fraudulento, al desconocerse su composición, origen y condiciones de almacenamiento, lo que impide garantizar su calidad, seguridad y eficacia.

Ojo con el Noxpirin falso X: @invimacolombia

Ante esta situación, el Invima recomendó a la ciudadanía no adquirir ni consumir el producto, verificar siempre la autenticidad de los medicamentos, suspender de inmediato su uso si ya ha sido adquirido y reportar cualquier evento adverso.



Asimismo, pidió a las direcciones territoriales de salud realizar inspecciones, vigilar puntos de venta, retirar el lote falsificado y notificar cualquier hallazgo; a las IPS, instruir la suspensión del consumo e informar sobre posibles riesgos; y a los establecimientos comerciales, abstenerse de distribuirlo.

Finalmente, invitó a los programas de farmacovigilancia a fortalecer la búsqueda activa de reacciones asociadas y reiteró que la consulta del registro sanitario puede hacerse a través de su plataforma oficial.