Capturan a concejal suspendido y mujer con $434 millones en Córdoba: no se descarta compra de votos

En un operativo de control vial realizado en la mañana de este miércoles 4 de marzo en la carretera que comunica a Montería con Planeta Rica, a la altura del peaje Purgatorio, la Policía Nacional de Colombia capturó a dos personas que se movilizaban con 434.700.000 pesos en efectivo. El anuncio lo hizo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Blu Radio conoció en primicia que el procedimiento fue adelantado por unidades de Tránsito, inteligencia e investigación criminal, que ubicaron un vehículo Renault Twingo en el que viajaban Misael Augusto Villarreal Jorge y Virginia Rosa Urango Ramos. Durante la inspección, los uniformados hallaron un bolso negro que contenía la millonaria suma de dinero.

De acuerdo con las verificaciones preliminares, Villarreal había sido elegido concejal del municipio de Montelíbano para el periodo 2024-2027. Sin embargo, perdió su investidura en agosto de 2025 por un conflicto de intereses durante la elección del secretario del Concejo Municipal, según consta en la Resolución 008 del 20 de octubre de 2025.

Las autoridades indicaron que el dinero habría sido retirado en Montería y que, al parecer, los implicados se dirigían hacia Montelíbano. No obstante, hasta el momento no se ha determinado el destino final de los recursos.



Aunque no existe confirmación oficial sobre el propósito del efectivo, por la modalidad, la cantidad y el hecho de transportarlo en efectivo, no se descarta que pudiera estar destinado a la compra de votos, conducta que configuraría el delito de corrupción al sufragante.

Según información preliminar, al ser requeridos en el puesto de control, los ocupantes del vehículo no lograron justificar la procedencia del dinero. Por esta razón, fueron dejados a disposición de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación por el delito de lavado de activos.

