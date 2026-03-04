En vivo
Primicia

Capturan a concejal suspendido y mujer con $434 millones en Córdoba: no se descarta compra de votos

Las dos personas iban hacia Montelíbano con el dinero en un bolso negro. Las autoridades investigan la procedencia de los recursos y no descartan posible compra de votos.

