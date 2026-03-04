Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, miércoles 4 de marzo de 2026

Publicidad
El chance Paisita Día se consolida como uno de los sorteos más consultados en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia, donde miles de personas revisan a diario los resultados con la ilusión de acertar el número ganador.
El número ganador del chance Paisita Día de este miércoles 4 de marzo 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
Uno de los aspectos que más valoran los jugadores es la puntualidad del sorteo y la publicación oportuna de los resultados. El Paisita Día se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos, en los siguientes horarios:
Una vez finaliza el sorteo, los resultados se difunden a través de los canales oficiales y en los puntos autorizados, lo que permite a los participantes verificar rápidamente si su número resultó ganador.
El Paisita Día ofrece diferentes modalidades de apuesta, adaptadas a distintas estrategias y presupuestos. Cada opción cuenta con probabilidades y premios específicos, lo que brinda mayor flexibilidad a los jugadores.
Las principales modalidades son:
Gracias a estas alternativas, cada participante puede decidir si apuesta por un premio mayor o si prefiere opciones con mayores probabilidades de acierto.
Las personas que resulten ganadoras deben acercarse a un punto autorizado de Su Red para iniciar el proceso de reclamación. Presentar la documentación requerida es clave para validar el premio y garantizar el pago correspondiente.
De esta manera, el chance Paisita Día continúa posicionándose como una de las alternativas favoritas en Antioquia, gracias a su realización diaria, la diversidad de modalidades y un proceso claro y organizado para el cobro de premios.