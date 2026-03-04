Investigan crimen de integrante de la población LGBTIQ+ en Medellín: robaron sus zapatos y su moto

Didier Alejandro Velasco, un integrante de la población LGBTIQ+ de 42 años de edad, fue asesinado con arma cortopunzante al interior de un hotel del barrio Boston, en el centro de Medellín. Aunque por los hechos no se reportan personas capturadas, las autoridades avanzan en la investigación.

De acuerdo con el reporte oficial, la víctima fue hallada sin vida en una habitación del establecimiento, ubicado en zona comercial de la comuna Candelaria. El cuerpo presentaba múltiples heridas ocasionadas con arma cortopunzante, por lo que las autoridades avanzan en la recolección de pruebas que permitan esclarecer las circunstancias del crimen.

Según la información preliminar, hacia las 3:00 a. m. Velasco ingresó al hotel en compañía de otro hombre con quien se movilizaba en una motocicleta. Ambos se registraron y subieron a la habitación, pero dos horas más tarde, el acompañante descendió a la recepción, portando un casco y manifestando que se retiraría del lugar.

Ante la verificación del personal del hotel, se descubrió el cuerpo sin vida de Velasco sobre la cama. En ese momento, el presunto agresor huyó del establecimiento tras forzar la cerradura de salida y escapar a pie.



"El victimario le propina más de 20 heridas con arma cortopunzante en diferentes partes del cuerpo. Fuimos alertados por la administradora del hotel. Adelantamos la inspección al lugar de los hechos, la inspección técnica de cadáver y logramos establecer que el victimario, que le había cometido momentos antes las heridas, también había cometido el delito de hurto calificado y agravado, le había hurtado a la víctima unos zapatos tenis y le había hurtado la motocicleta que le habían dejado en el garaje", detalló sobre este caso el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana.

Por lo pronto, las autoridades indicaron que esperan dar con el responsable, aunque pudieron recuperar parte de los elementos que le hurtaron a la víctima.

"Iniciamos la búsqueda y localización, logramos encontrar la motocicleta y algunas pertenencias de la víctima. Avanzamos en la investigación de manera conjunta con nuestra Fiscalía, tenemos la individualización de esta persona, de acuerdo a las características que nos informaron las personas que estaban en el hotel y avanzamos en la plena individualización y la identificación para solicitar la orden de captura ante los honorables jueces de la República", agregó Bello.

De acuerdo con Caribe Afirmativo, el caso de Velasco se suma al de otros dos hombres gay asesinados en Meta y Barranquilla, elevando a 18 la cifra de crímenes contra esta población en el país este año.