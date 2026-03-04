En vivo
Investigan crimen de integrante de la población LGBTIQ+ en Medellín: robaron sus zapatos y su moto

Investigan crimen de integrante de la población LGBTIQ+ en Medellín: robaron sus zapatos y su moto

Según relatos de testigos y el reporte de la Policía, el señalado victimario entró con él, pagó la pieza y huyó cuando personal del hotel evidenció lo sucedido

