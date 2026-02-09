En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencias por lluvias
Juliana Guerrero
Juan Pablo Guanipa
Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Cundinamarca en alerta por lluvias: riesgo de deslizamientos, crecientes y descenso de temperaturas

Cundinamarca en alerta por lluvias: riesgo de deslizamientos, crecientes y descenso de temperaturas

Cuarenta municipios de Cundinamarca mantienen alerta amarilla por heladas en las zonas de altiplano durante las madrugadas y fuertes lluvias.

Publicidad

Publicidad

Publicidad