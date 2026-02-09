Cundinamarca en alerta por lluvias: riesgo de deslizamientos, crecientes y descenso de temperaturas

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en Cundinamarca llevaron a la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres del departamento a emitir varias alertas por riesgo de crecientes súbitas, deslizamientos de tierra, incendios de la cobertura vegetal y descensos significativos de la temperatura del aire.

Según informó la entidad a través de su cuenta oficial en X, se han presentado precipitaciones intensas en sectores del occidente del departamento, mientras que el Ideam prevé lloviznas en el oriente en las próximas horas. A esto se suma una alerta amarilla por bajas temperaturas nocturnas y de madrugada en al menos 40 municipios, especialmente en zonas de altiplano.

La alerta más crítica se concentra en la cuenca baja del río Bogotá, donde se declaró alerta roja por niveles elevados y alta probabilidad de crecientes súbitas en ríos y quebradas afluentes como Apulo, Lindo, La Palma y Cachimbula. Las autoridades pidieron especial atención en municipios como San Antonio del Tequendama, La Mesa, Anapoima, Apulo, Tocaima, Agua de Dios y Girardot, entre otros.

Fuertes lluvias causan emergencias en Bogotá y Cundinamarca Fotos: Bomberos de Cundinamarca

Además, se mantiene alerta naranja en la cuenca alta del río Bogotá, en sectores del Medio Magdalena y en la cuenca del río Negro, donde existe riesgo de crecientes súbitas en múltiples ríos y quebradas que atraviesan municipios del occidente y norte del departamento.



En ese mismo sentido, las lluvias persistentes también han generado saturación de humedad en los suelos, aumentando el riesgo de deslizamientos, especialmente en zonas de ladera y alta pendiente. En este contexto, Supatá se encuentra en alerta roja, mientras que otros municipios como Anapoima, La Vega, Pacho, Villeta, Viotá y San Francisco están en alerta naranja.

Aunque las lluvias predominan en gran parte del departamento, también se emitieron alertas por incendios de cobertura vegetal debido a variaciones en la precipitación y la temperatura. Guayabetal permanece en alerta roja, mientras que Fosca, Gutiérrez, Paratebueno, Quetame y Une están en alerta naranja.

Quebrada en Usaquén, norte de Bogotá, se desbordó por las lluvias Foto: captura de video Idiger

De forma paralela, se mantiene la alerta amarilla por descensos de temperatura en 40 municipios del altiplano cundiboyacense, donde se esperan madrugadas frías que podrían afectar la salud y los cultivos.

La Unidad de Gestión del Riesgo advirtió que el pronóstico nacional para las próximas 24 horas indica la posibilidad de mayores volúmenes de lluvia acumulada en Cundinamarca, por lo que, en coordinación con el gobernador Jorge Emilio Rey, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y los organismos de respuesta, se mantiene monitoreo constante en los 116 municipios del departamento.

Por su parte, el gobernador Jorge Emilio Rey expresó su solidaridad con el departamento de Córdoba, uno de los más afectados por la temporada invernal, y anunció una campaña de recolección de ayudas humanitarias desde la Gobernación de Cundinamarca para apoyar a más de 120.000 personas damnificadas.