Persisten emergencias por lluvias en Antioquia: han entregado más de 8.000 ayudas humanitarias

Aunque en algunas zonas del departamento este fin de semana escampó, en otras siguen las lluvias que generan emergencias y a la fecha 9.136 familias damnificadas, por lo que la Gobernación de Antioquia indicó que continúa el envío de ayuda humanitaria a poblaciones rurales dispersas de las localidades que declararon calamidad pública.

Con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial y el Dagran, se avanzó en la entrega de 375 ayudas humanitarias con mercados, kits de aseo y colchonetas al corregimiento Siete Vueltas, en San Juan de Urabá.

De igual forma, en Arboletes entregaron 170 kits de alimentos en los corregimientos Las Platas y El Carmelo, mientras que a Necoclí llegó un camión con 32 toneladas de ayuda, que incluye 1.000 kits de alimentos, 500 kits de aseo y 235 colchonetas.

A Vigía del Fuerte arribaron 312 ayudas de las 1.500 previstas, y desde Turbo se preparan nuevos envíos hacia Murindó y ese mismo municipio.



El director del Dagran (e), Daniel Galeano, reiteró que los pronósticos es que va a continuar lloviendo, por lo que pidió a la comunidad prevenir, a la par que dio un balance de cómo avanza la entrega de esta asistencia en los municipios.

"Al día de hoy, gracias al acompañamiento de la Fuerza Pública, los cuerpos operativos, de la Fuerza Aérea y la Armada Nacional, hemos entregado más de 8,768 ayudas humanitarias y hemos entrado e ingresado vía aérea, fluvial y terrestre a estos territorios. Tenemos 9,160 familias damnificadas y es por ello que depende de la articulación de las instituciones llegar a cada uno de los rincones de nuestro departamento", explicó Galeano.

En medio de las emergencias, el ingenio de rescatistas y pobladores ha deslumbrado, generando esperanza. Por ejemplo, en Necoclí, aunque ya están siendo atendidos en el hospital San Sebastián de Urabá, una madre con sus dos hijos menores de edad tuvieron que ser rescatados por un sistema de cuerdas, luego de que quedaran aislados al otro lado del río requiriendo atención en salud.

Según el gobernador Andrés Julián Rendón, el rescate se realizó luego de que las autoridades fueran alertadas de que dos menores, uno de ellos un bebé de ocho meses, presentaban un cuadro febril desde hacía más de tres días.

"Seguimos trabajando fuertemente para llegar con ayudas, atención y resguardar la vida de nuestros paisanos en Urabá. Quiero agradecer a la fuerza aérea, a la armada, a los organismos de respuesta y a todos los voluntarios. Insistimos y persistimos en llegar a las zonas rurales de San Juan, San Pedro, Necoclí y Arboletes, para seguir entregando la ayuda humanitaria de emergencia", aseguró el mandatario.

Otro caso se registró en San Juan de Urabá, donde por el colapso del puente que atraviesa el río Mulatos, la población que necesita movilizarse hacia Necoclí está usando una garrucha que este fin de semana dejó el primer susto cuando una mujer casi cae al vacío.

Las lluvias dejan inmensos daños al agro en Antioquia: 16.400 hectáreas de cultivos y cerca de 50.000 cabezas de ganado están gravemente afectadas, en especial en Urabá. Los precios ya se empiezan a subir, pues a la Plaza Minorista de Medellín han entrado 70% menos de banano y plátano, aumentando los precios de 800 a 2.200 pesos el kilo.