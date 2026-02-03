En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Colapsó puente entre Necoclí y Montería tras creciente súbita del río Mulatos: piden intervención

Colapsó puente entre Necoclí y Montería tras creciente súbita del río Mulatos: piden intervención

La Gobernación de Antioquia solicitó apoyo a la UNGRD y al Ejército para instalar un puente militar. En otras vías del departamento hay nueve deslizamientos y tres pérdidas de banca.

