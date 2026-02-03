Colapsó puente entre Necoclí y Montería tras creciente súbita del río Mulatos: piden intervención

No aguantó el puente que comunica al Urabá antioqueño que comunica Antioquia con el departamento de Córdoba y la Costa Atlántica, que venía sufriendo afectaciones en los soportes y abriéndose, lo que ya había generado alerta por parte de las autoridades departamentales que aunque aclararon que es responsabilidad del Invías, al ser una vía nacional, ya habían pedido una inspección en la zona.

Recientemente, se registró una creciente súbita del río Mulatos aumentó y por ello la infraestructura de entre 50 y 60 metros de longitud cedió, dejando incomunicados a quienes viven entre los municipios de Necoclí y San Juan de Urabá. Desde la zona, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que ya tomó contactó con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) y el Ejército para que allí se de una solución pronta mientras avanzan las labores, en medio de las fuertes precipitaciones.

"Estamos hablando ya con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y con la séptima división para mirar cómo rápidamente se puede habilitar el flujo vehicular. La única comunicación que hoy tienen municipios como San Juan y Arboletes, Toca, es por montería y por unas vías secundarias que existen, pero que también están bastante variadas por esta situación. Aquí ya justamos cinco días sin que pare de llover", indicó.

Por lo pronto, esta Secretaría mantiene habilitadas dos vías alternas para conectar el norte con el centro de Urabá y con la capital antioqueña. Se trata de las vías Necoclí – Bobal – San Pedro de Urabá – Arboletes y Turbo – El Tres – San Pedro de Urabá, que cuentan además con maquinaria amarilla.



Importante que la @UNGRD @CarlosCarrilloA disponga urgentemente de un puente militar para habilitar el paso en la vía nacional Necoclí - Monteria. @InviasOficial pic.twitter.com/rJ2uADNPUK — Horacio Gallón Arango. (@GallonHoracio) February 3, 2026

Otros tramos afectados

En casi todo el Urabá, la situación es especialmente crítica. En el municipio de Arboletes, ocho corregimientos y 72 veredas continúan incomunicados. En el kilómetro 8 se registra un deslizamiento que mantiene la vía completamente cerrada, sin paso para motos ni vehículos. Además, se reporta pérdida de banca en ocho kilómetros continuos, afectaciones en puentes de vías secundarias y terciarias.

El secretario de Infraestructura de Antioquia, Horacio Gallón, informó que el departamento redistribuyó la maquinaria amarilla y dispondrá de 15 kits operativos en la subregión de Urabá para recuperar la transitabilidad. No obstante, advirtió que varios puntos aún no han sido evaluados debido a inundaciones que impiden el acceso de los equipos técnicos.

"Hablamos con la subdirección general del Invías, de operaciones, para que hagan una evaluación en el corredor y una evaluación especialmente sobre ese puente. También le alertamos que el puente que hay entre San Juan y Arboletes tiene una apertura en las juntas, debido a que todos los ríos tienen unas crecientes muy grandes, exageradas, donde están ocasionando muchas inundaciones en la región", agregó.

Las fuertes lluvias mantienen en emergencia a las vías en por lo menos seis subregiones de Antioquia, como lo son el Suroeste, Occidente, Urabá, Nordeste, Oriente y Norte. El más reciente balance vial reporta nueve deslizamientos de tierra, tres tramos con pérdida de banca y dos vías con pérdida total de la calzada, afectando al menos 16 corredores viales en el departamento.

Según el informe de la Secretaría de Infraestructura del departamento, cuatro vías permanecen totalmente cerradas por deslizamientos: Altamira–San José, Concordia–El Socorro, Frontino–El Botón y Arboletes–Las Changas. Otras siete carreteras operan con paso a un solo carril, entre ellas Arboletes–Tambito, El Tres–San Pedro de Urabá, Mango–Amalfi, San Roque–San Rafael, Vía La Quiebra–Argelia, Sonsón–San Miguel y Campamento–La Mina. Tres corredores más se mantienen habilitados tras atención con maquinaria.

