¿Qué posibilidades hay de que Irán gane la guerra?

Tras la reciente muerte del líder supremo Alí Jamenei a manos de Estados Unidos e Israel, el panorama geopolítico en Medio Oriente ha entrado en una fase de incertidumbre total. Eduardo Soler, profesor e investigador del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos en Barcelona, advirtió en entrevista que, aunque las guerras se sabe cómo empiezan, es imposible determinar cuándo o cómo terminarán. Ante la pregunta sobre si Irán tiene posibilidades de ganar, el experto señaló que el concepto de victoria es actualmente muy relativo.



La victoria como resistencia y supervivencia

Para el régimen iraní, ganar no significa necesariamente una derrota militar de sus enemigos, sino la supervivencia del propio sistema, aunque este resulte significativamente debilitado tras la contienda. En contraste, los objetivos de sus adversarios varían: mientras Israel busca un Irán debilitado para garantizar su seguridad, Donald Trump parece enfocado en una demostración de fuerza ante la opinión pública y la reafirmación de la hegemonía global de Estados Unidos.

Según Soler, Trump pretende demostrar que el mundo se rige por la "ley del más fuerte" y no necesariamente por normas internacionales.



El aislamiento regional de Irán

Uno de los mayores obstáculos para Irán es su soledad en la región. Soler afirma que "cerca de Irán no hay nadie" y que muy pocos países estarían dispuestos a apoyarlo activamente.

Mientras que Israel ha sido el principal impulsor de la confrontación, los países del Golfo han mantenido una actitud de prudencia, limitándose a métodos defensivos para evitar ser arrastrados por una espiral bélica.

Casos como el de Turquía son complejos; aunque ha criticado las operaciones estadounidenses, no ofrece un apoyo real al régimen iraní. Por su parte, China ha mostrado una "amistad" que hasta ahora no ha pasado del ámbito retórico y declarativo.



Escuche aquí la entrevista: