Israel matará a cualquier nuevo dirigente designado por Irán, advierte ministro de Defensa

Israel matará a cualquier nuevo dirigente designado por Irán, advierte ministro de Defensa

Katz afirmó que él y el primer ministro, Benjamín Netanyahu, han instruido al Ejército para que hagan uso de "todos los medios" a fin de debilitar, junto a EE.UU., las capacidades del régimen y derrocarlo.

