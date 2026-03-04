Israel matará a cualquier nuevo dirigente designado por Irán, advierte ministro de Defensa

Israel eliminará a cualquier nuevo dirigente designado por el régimen iraní, afirmó este miércoles el ministro israelí de Defensa, Israel Katz.

"Cualquier líder designado por el régimen terrorista iraní para continuar liderando el plan de destruir a Israel, amenazar a Estados Unidos, al mundo libre y a los países de la región, y reprimir al pueblo iraní, será un objetivo inequívoco de eliminación", dijo en un comunicado.

"No importa cuál sea su nombre ni dónde se esconda", añadió.

Irán ataca con drones el Aeropuerto Internacional de Dubái: hay evacuación masiva

Katz afirmó que él y el primer ministro, Benjamín Netanyahu, han instruido al Ejército para que hagan uso de "todos los medios" a fin de debilitar, junto a EE.UU., las capacidades del régimen y derrocarlo.



La fuerza aérea israelí atacó el martes el edificio que alberga en la ciudad santa de Qom al Consejo de Expertos, el cuerpo de clérigos que debía elegir al sucesor del ayatolá Alí Jameneí, en un intento de interrumpir el proceso de nombramiento.

Sin embargo, en ese momento no se encontraban reunidos los 88 clérigos en el edificio, según informó a EFE una fuente militar israelí.

Israel atacó Irán junto a EE.UU. este sábado, en una guerra que ya ha causado alrededor de 800 muertos en el país persa -entre ellos Jamenei y 165 niñas de primaria-, pero también más de 50 muertos en Líbano y también fallecidos en países del Golfo.

Publicidad

En Israel, son diez los fallecidos, incluidos tres hermanos adolescentes en Beit Shemesh.