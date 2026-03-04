En libertad escolta de secretario de Cámara que había sido detenido con dinero y publicidad política

Luis Alfredo Acuña Vera, escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quedó en libertad tras la audiencia de legalización de captura. Acuña Vera había sido detenido en una vía cercana a Hatonuevo, La Guajira, con 145 millones de pesos en efectivo.

El funcionario de la UNP manifestó a las autoridades que los recursos estaban destinados a la compra de una camioneta.

El dinero estaba dividido en siete sobres marcados con nombres de personas entre ellas la de Devora Barros, Beba Ramírez, Kevin Cancillo, Ghandi R, Rosa Pacheco, Edwin Solano y Cristian Bermúdez.

El abogado Iván Cancino indicó que el juez de garantías no legalizó la detención al no encontrar pruebas del origen ilícito del dinero ni relación con compra de votos.



Las autoridades ordenaron la devolución del monto incautado mientras continúan las investigaciones.

Durante el procedimiento se encontraron tarjetones pedagógicos y publicidad del representante y candidato al Senado Daniel Restrepo Carmona. Acuña Vera hace parte del esquema de seguridad del secretario general de la Cámara, el conservador Jaime Luis Lacouture.

La UNP informó la apertura de investigación interna. El Presidente Gustavo Petro se pronunció en redes sociales y afirmó que la Policía tiene orden de capturar a compradores de votos y ponerlos a disposición de la Fiscalía. Indicó que la compra de votos permite afectación al sufragio. No se entregaron detalles adicionales.



El operativo

El operativo fue confirmado por el director de la institución, el general William Rincón, y realizado en un puesto de control ubicado en la carretera que comunica las localidades de Distracción y Cuestecitas.

Publicidad

"Los recursos estaban distribuidos en siete sobres, marcados con los nombres de dos municipios y un corregimiento (pueblo), lo que evidenciaría una posible estructura para la comisión de delitos electorales", detalló en X el alto oficial.

La compra de votos, conocida técnicamente en el Código Penal como corrupción al sufragante, suele intensificarse en vísperas de elecciones como las de este domingo 8 de marzo, jornada en la que los colombianos renovarán el Senado y la Cámara de Representantes, y también definirán los candidatos presidenciales de las coaliciones de izquierda, centro y derecha para la primera vuelta del 31 de mayo.

El fraude busca influir en los resultados mediante el intercambio de dinero, alimentos o materiales de construcción por votos.