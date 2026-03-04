Docente y estudiantes enfrentan a encapuchados que intentaron suspender clases en la UIS

Momentos de tensión se vivieron en la Facultad de Ciencias de la Universidad Industrial de Santander, luego de que encapuchados irrumpieran en un salón de clases con la intención de suspender las actividades académicas. Dos videos que circulan en redes sociales evidencian la confrontación entre un docente, varios estudiantes y las personas que intentaban desalojar el aula.

En el primer video se observa cuando tres encapuchados ingresan al salón mientras el profesor les impide el paso. “Usted no puede ingresar al salón”, les dice el docente, mientras uno de ellos responde: “Vamos saliendo, por favor”. En medio del forcejeo, el profesor empuja para evitar que avancen, al tiempo que los encapuchados también lo empujan.

“Ustedes no pueden venir a irrespetar el salón así, ya le dije”, insiste el docente. Una de las encapuchadas, al parecer una mujer, exige: “Ustedes se me salen”. El profesor responde reiteradamente “no señora, no señora” y luego “no señor”, cuando otro de los encapuchados vuelve a ordenar que abandonen el lugar. Finalmente, los tres salen del aula sin lograr suspender la clase.

En un segundo video, grabado en las escaleras y un pasillo del mismo edificio, se aprecia a varios estudiantes confrontando a un encapuchado. Allí, los jóvenes cuestionan su actuar y se niegan a abandonar las actividades académicas. “Aquí nos quedamos, y nos quedamos para cuidar las cosas”, se escucha decir a uno de los estudiantes, mientras que el encapuchado insiste en que deben desalojar.



Según se conoció, los encapuchados que ingresaron al campus lanzaron papas bomba, realizaron grafitis y causaron daños en algunos vidrios, en el marco de acciones para conmemorar el hallazgo de los restos del sacerdote y exguerrillero Camilo Torres Restrepo, para manifestar inconformidad por la no aprobación de algunas reformas en el Congreso y por la cercanía del Día Internacional de la Mujer.

Blu Radio. Grafitis en la UIS //Foto: suministrada

Hasta el momento, las directivas universitarias no han emitido un pronunciamiento oficial sobre los hechos.