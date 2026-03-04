Menor implicado en crimen de hermanas de 14 y 17 años tendría nexos con disidencias de las Farc

Un doble homicidio cometido con sevicia contra dos hermanas de 14 y 17 años a las afueras de Barranquilla, está dejando al descubierto un entramado de conflictos entre bandas delincuenciales locales, pero también la posible injerencia y reclutamiento de menores por parte de grupos armados al margen de la ley.

La situación se da a partir de la aprehensión de un menor de 17 años identificado con el alias de 'El Mono', quien habría participado en el asesinato de ambas adolescentes. Este joven, quien tiene un amplio prontuario delictivo, pues las autoridades identifican que su actividad delincuencial se remonta desde que este tenía 8 años, llevaba casi dos años como prófugo de la ley tras haber escapado del Centro de Atención Especializado (CAE) "El Oasis", en 2024.

Desde entonces, el joven intentó huir de Barranquilla, lo que lo llevó a viajar al interior del país donde fue reclutado por el frente 33 de las disidencias de las Farc. Al menos, durante un año estuvo con este grupo y recién hace unas semanas volvió a la capital del Atlántico, donde habría establecido amistad con las hermanas Keyla y Shelidan.

Aunque su presunta participación en este crimen no tendría que ver con una orden de las disidencias de las Farc, si daría cuenta de un fuego cruzado entre miembros de bandas como 'Los Pepes' y 'Los Costeños', pues al parecer 'El Mono' era buscado por hombres que están bajo el mando de alias 'Castor', por crímenes cometidos en el pasado.



Según conoció Blu Radio, Keyla, la adolescente de 17 años, fue señalada durante una fiesta en la que participó el pasado 17 de febrero de estar presuntamente aliada con una de estas bandas y de pretender algo en contra de 'El Mono'. Esto la llevó a ser acusada de delatora, lo que terminó en su asesinato y, posteriormente, en el de su hermana.

Aunque sigue siendo motivo de investigación la causa de estos crímenes, esta es una de las principales hipótesis manejadas por la Policía Metropolitana de Barranquilla, lo que se espera esclarecer durante la judicialización de 'El Mono' y también de 'El Tata', un joven de 18 años presuntamente implicado en estos homicidos quien también está bajo el poder de las autoridades.