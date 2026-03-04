En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Guerra en Irán
Debate Consulta de las Soluciones
Nacional vs. Millonarios
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Menor implicado en crimen de hermanas de 14 y 17 años tendría nexos con disidencias de las Farc
Primicia

Menor implicado en crimen de hermanas de 14 y 17 años tendría nexos con disidencias de las Farc

El doble homicidio se presentó con unos días de diferencia, pero ambos cuerpos fueron enterrados en la misma fosa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad