Video del momento en que submarino estadounidense hunde barco iraní: hay 150 desaparecidos

El Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó el hundimiento de un buque de guerra iraní en el océano Índico, tras un ataque ejecutado por un submarino estadounidense.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, entregó detalles del operativo en rueda de prensa y aseguró que la embarcación fue impactada por un torpedo disparado desde un sumergible de la Armada. El funcionario calificó la acción como una “muerte silenciosa”, al explicar que el ataque tomó por sorpresa a la tripulación iraní, que —según dijo— se encontraba navegando en lo que consideraban aguas seguras.

De acuerdo con el Pentágono, esta es la primera vez en más de 80 años —desde la Segunda Guerra Mundial— que un submarino de Estados Unidos utiliza este tipo de armamento para destruir un buque enemigo en combate directo.

El ataque ocurrió el pasado miércoles en el océano Índico. Según explicó Hegseth, la nave iraní fue localizada gracias a labores de inteligencia y seguimiento marítimo. Posteriormente, el submarino ejecutó el disparo que terminó por hundir la embarcación.



“Fue una operación precisa y efectiva”, señaló el secretario, al destacar el alcance y la capacidad operativa de la flota submarina estadounidense.

Entretanto, la situación derivó en una emergencia humanitaria frente a las costas de Sri Lanka. Autoridades locales informaron que cerca de 150 personas permanecen desaparecidas tras el naufragio y que ya se han confirmado varias víctimas mortales.