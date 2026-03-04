En vivo
Hombre que abusó y secuestró a su pareja en EE.UU. fue capturado en Bogotá: trabajaba en un gimnasio

Hombre que abusó y secuestró a su pareja en EE.UU. fue capturado en Bogotá: trabajaba en un gimnasio

Cristian Poveda es requerido por el Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida. Fue ubicado en Fontibón, donde trabajaba como instructor de gimnasio.

