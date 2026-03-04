Hombre que abusó y secuestró a su pareja en EE.UU. fue capturado en Bogotá: trabajaba en un gimnasio

La Dijín de la Policía capturó en Bogotá a Cristian Poveda, un colombiano solicitado en extradición por el Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, en el estado de Florida, por los delitos de abuso sexual, violencia y privación de la libertad.

La captura, según las autoridades, se realizó en la localidad de Fontibón, mediante un operativo conjunto adelantado por la Dijín, el CTI de la Fiscalía y con apoyo del Servicio de Marshals de Estados Unidos.

De acuerdo con el coronel Elver Alfonso, director de Investigación Criminal e Interpol, el requerimiento internacional obedece a hechos que ocurrieron en agosto de 2025. "Según la investigación adelantada por autoridades judiciales de Florida, el capturado es señalado de presuntamente haber agredido física, psicológica y sexualmente a su expareja sentimental", indicó el oficial.

Capturan a hombre que abusó y secuestró a su pareja Dijín de la Policía

Según la investigación, tras un reclamo por una supuesta infidelidad, Poveda habría golpeado a la víctima; luego la habría accedido carnalmente de manera violenta y la mantuvo privada de la libertad, despojándola de su teléfono celular y pertenencias personales. La mujer logró escapar aprovechando un descuido del agresor y pidió ayuda a un vecino, lo que permitió activar la respuesta de las autoridades.

El mismo día de los hechos, el ahora capturado habría salido de territorio estadounidense con destino a Colombia, presuntamente para evadir la acción de la justicia.

Las labores de inteligencia permitieron establecer que residía en Bogotá, donde se desempeñaba como instructor de gimnasio. Tras su captura, fue trasladado a las instalaciones de la Dijín para la verificación de identidad y posteriormente quedó a disposición de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, a la espera de que se materialice su extradición a Estados Unidos.