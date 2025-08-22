“Carlos Ramón tiene todos los elementos para acabar la acusación”: abogado Iván Cancino

El abogado Iván Cancino, defensor de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), se pronunció en entrevista con Mañanas Blu 1030 sobre la situación judicial de su cliente, quien tiene una orden de captura y el marco del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Cancino aseguró que su estrategia de defensa se basa en argumentos jurídicos y no en consideraciones políticas, aunque reconoció que González recibió asilo político en Nicaragua. “Yo sigo manifestando que mi defensa no va a ser ninguna persecución política, mi defensa es jurídica. Carlos Ramón tiene todos los elementos para ir acabando la acusación”, señaló.



Retiro de cargos y delitos vigentes

El abogado recordó que uno de los cargos iniciales ya fue descartado por un tribunal. “Fíjese que a pesar de la medida, el tribunal ya quitó el lavado de activos, ya no son tres delitos, ya son dos. Así la Fiscalía haya apelado, el tribunal le dijo no. Aquí vamos a analizar peculado y cohecho”, explicó.

De acuerdo con Cancino, ninguna de esas acusaciones podrá sostenerse en juicio. “Estoy absolutamente convencido que el peculado no puede prosperar en lo inmediato y que en juicio no tendrán cómo jamás demostrar una culpabilidad con el cohecho”, afirmó.



¿Responde o no a la justicia?

Ante los cuestionamientos por la ausencia de González en el país, Cancino sostuvo que su cliente sí está dispuesto a atender los llamados judiciales. “Responder ante la justicia es atender las diligencias judiciales. Cuando se le cite a una audiencia, él se conectará, ya el juez verá si le acepta la conexión virtual”, indicó.

Agregó que la protección internacional recibida responde a la falta de garantías. “Un Estado, independientemente de que nos guste o no, le consideró un asilo político, que es una figura de protección ante la falta de garantías”, dijo.

El abogado negó que su defendido hiciera parte de una red criminal, como sostiene la Fiscalía. “No hay asociación para delinquir en el tema de Carlos Ramón porque no lo imputaron. Ese es el escenario que quiere hacer creer la Fiscalía. La gran asociación para delinquir fue de otros que ahora buscan un principio de oportunidad y señalan a Carlos Ramón como jefe directo”, sostuvo.

Para Cancino, el señalamiento carece de pruebas. “Supuestamente Carlos Ramón es el jefe, el que da la orden, pero no hay un solo chat que lo comprometa. Aquí hay unos señores que se robaron una plata y para salir impunes quieren señalar a personas que no tienen nada que ver, entre ellos Carlos Ramón González”, aseguró.

Publicidad

Sobre el asilo concedido en Managua, Cancino aclaró que no participó en el trámite y reiteró que esta figura puede aplicarse a delitos comunes. “Se piensa que el asilo político solo procede por delitos políticos, no por delitos comunes. Eso no es cierto. Puede ser por un hurto, por un peculado, por un cohecho. Es la manera como se presenta ante la autoridad”, explicó.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: