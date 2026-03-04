Mindefensa anuncia blindaje digital para elecciones: protegeremos infraestructura de Registraduría

A pocos días de la primera jornada electoral de este domingo 8 de marzo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que la seguridad no solo estará desplegada en las calles con el Plan Democracia, sino que también en el entorno digital, con el fin de garantizar transparencia y confianza en los comicios.

El jefe de la cartera de Defensa informó que, a través del Comando Conjunto Cibernético de las Fuerzas Militares, ya fueron activadas todas las capacidades de ciberdefensa estratégica para proteger la infraestructura tecnológica crítica de la Registraduría durante el proceso electoral.

MinDefensa Foto: MinDefensa

Además, explicó que se realizará monitoreo permanente mediante analítica avanzada de datos y ciberinteligencia para identificar de manera temprana patrones atípicos que puedan estar relacionados con conductas constitutivas de delitos electorales, todo dentro del marco constitucional y legal.

“El objetivo es que tanto los votantes como los candidatos tengan aún mayor confianza en los resultados y contribuir así a la seguridad y transparencia de estos comicios”, aseguró el ministro, desde el centro cibernético.



Mindefensa Foto: MinDefensa

El ministro Sánchez recordó, además, que se mantienen recompensas de hasta 50 millones de pesos para quienes entreguen información que permita anticipar delitos electorales y reiteró que está habilitada la línea gratuita nacional 157 para que la ciudadanía denuncie, con absoluta reserva, cualquier hecho que pueda poner en riesgo o alterar el normal desarrollo de las votaciones en el país.