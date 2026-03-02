MinDefensa sobre cese al fuego del ELN: “Si son capaces de matar, también de mentir”

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió con contundencia al comunicado emitido por el ELN, en el que esa guerrilla anuncia un cese al fuego unilateral entre el 7 y el 10 de marzo y asegura que no interferirá en la jornada electoral del 8 de marzo.

El jefe de la cartera de Defensa aseguró que el Gobierno no puede dar credibilidad a ese tipo de anuncios. “Si el ELN es capaz de matar, también es capaz de mentir”, dijo, al desestimar el mensaje en el que el grupo armado dice respetar el libre derecho al voto y no amenazar a candidatos.

Según el ministro, lejos de generar tranquilidad, el anuncio obliga a las autoridades a mantener máxima vigilancia. “Durante ese tiempo que anuncian en el pasquín, se están preparando para atacar. Están organizando atentados en este período”, advirtió, señalando que la Fuerza Pública no bajará la guardia.

Sánchez recordó lo ocurrido en diciembre pasado, cuando, según dijo, el ELN aseguró que no llevaría a cabo ataques, pero se registraron hechos violentos que dejaron militares muertos en el municipio de Aguachica. “Recordemos lo que pasó en diciembre, que dijeron que no iban a afectar a ningún colombiano y generaron la muerte de miembros de nuestro Ejército Nacional”, puntualizó.



ELN. Suministrada.

El comunicado del ELN señala que el cese iniciará a las 00:00 horas del 7 de marzo y finalizará a las 00:00 horas del 10 de marzo, e incluye la instrucción a su fuerza combatiente de no realizar operaciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado.

Sin embargo, para el Ministerio de Defensa, el historial del grupo armado impide confiar en este tipo de declaraciones. El mensaje fue claro: la Fuerza Pública mantendrá alerta permanente y reforzará las medidas de seguridad durante la jornada electoral.