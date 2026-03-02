En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / MinDefensa sobre cese al fuego del ELN: “Si son capaces de matar, también de mentir”

MinDefensa sobre cese al fuego del ELN: “Si son capaces de matar, también de mentir”

El ministro Pedro Sánchez advirtió que el anuncio del ELN sobre no interferir en las elecciones podría ser una estrategia para reorganizarse y preparar ataques. Pidió mantener alerta permanente.

Publicidad

Publicidad

Publicidad