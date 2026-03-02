Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, lunes 2 de marzo de 2026

El Dorado Mañana continúa consolidándose como uno de los sorteos de chance con mayor consulta en Colombia. Su realización diaria y su atractivo plan de premios lo han posicionado entre las opciones preferidas de los apostadores que buscan acertar el número ganador y acceder a importantes recompensas económicas.



Número ganador de Dorado Mañana hoy, lunes 2 de marzo de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este lunes 2 de marzo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a - todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Dorado Mañana

Sorteo Fecha Resultado Dorado Mañana 28 febrero 2026 8646 - 7 Dorado Mañana 27 febrero 2026 3514 - 1 Dorado Mañana 26 febrero 2026 4637 - 1 Dorado Mañana 25 febrero 2026 7277 - 3 Dorado Mañana 23 febrero 2026 2374 - 0 Dorado Mañana 22 febrero 2026 5142 - 5 Dorado Mañana 21 febrero 2026 5142 - 5 Dorado Mañana 20 febrero 2026 9662 - 3 Dorado Mañana 19 febrero 2026 1937 - 5 Dorado Mañana 18 febrero 2026 2051 - 2

Cuánto paga el Dorado Mañana

Uno de los principales atractivos del Dorado Mañana es su plan de premios, el cual varía según la modalidad de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos oficiales establecidos son los siguientes:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.

3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

Última cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, una modalidad adicional que amplía las oportunidades de obtener premios extra y hace aún más atractivo el juego para quienes participan regularmente.

Este esquema de pagos, claro y competitivo dentro del mercado de juegos de azar, es uno de los factores que mantiene al Dorado Mañana entre los chances más consultados en el país.



Hora del sorteo del Dorado Mañana

El Dorado Mañana cuenta con un horario fijo que permite a los jugadores conocer los resultados el mismo día en que realizan su apuesta:



Lunes a sábado: resultados después de las 11:00 a. m.

Domingos y festivos: no se realiza sorteo.

Este cronograma facilita la planificación de las apuestas y la verificación oportuna de los números ganadores, generando mayor confianza entre los participantes.



Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana

Las personas que resulten ganadoras deben dirigirse a un punto autorizado para iniciar el proceso de cobro. De acuerdo con la empresa operadora Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben reclamarse cumpliendo con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cumplir con estas condiciones garantiza un proceso seguro, transparente y ágil al momento de recibir el premio.