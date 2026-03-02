Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, lunes 2 de marzo de 2026

Publicidad
El Dorado Mañana continúa consolidándose como uno de los sorteos de chance con mayor consulta en Colombia. Su realización diaria y su atractivo plan de premios lo han posicionado entre las opciones preferidas de los apostadores que buscan acertar el número ganador y acceder a importantes recompensas económicas.
El número ganador del chance Dorado Mañana de este lunes 2 de marzo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a - todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
Uno de los principales atractivos del Dorado Mañana es su plan de premios, el cual varía según la modalidad de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos oficiales establecidos son los siguientes:
Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, una modalidad adicional que amplía las oportunidades de obtener premios extra y hace aún más atractivo el juego para quienes participan regularmente.
Este esquema de pagos, claro y competitivo dentro del mercado de juegos de azar, es uno de los factores que mantiene al Dorado Mañana entre los chances más consultados en el país.
El Dorado Mañana cuenta con un horario fijo que permite a los jugadores conocer los resultados el mismo día en que realizan su apuesta:
Este cronograma facilita la planificación de las apuestas y la verificación oportuna de los números ganadores, generando mayor confianza entre los participantes.
Las personas que resulten ganadoras deben dirigirse a un punto autorizado para iniciar el proceso de cobro. De acuerdo con la empresa operadora Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben reclamarse cumpliendo con los siguientes requisitos:
Cumplir con estas condiciones garantiza un proceso seguro, transparente y ágil al momento de recibir el premio.