Temor en Cartago, Valle, por asesinato de tres personas en un parque

Lo que transcurría como una noche normal en el municipio de Cartago, se convirtió en una trágica tras el asesinato de tres personas en un parque.

El hecho se registró hacia las 10:30 de la noche del martes 3 de marzo, en un parque ubicado entre los barrios El Danubio y San Joaquín, en la comuna 7 de esta localidad.

De acuerdo con la información oficial, las víctimas se encontraban en el lugar cuando fueron atacadas con arma de fuego por hombres que se movilizaban en una motocicleta. El coronel Pedro Astaiza, subcomandante de la Policía Valle, confirmó que, según las primeras indagaciones, una de las víctimas tenía antecedentes judiciales por el delito de homicidio y otros comportamientos contrarios a la ley.

El oficial también señaló que este ataque se produjo pocas horas después de la captura de alias “Cakin”, señalado cabecilla principal del grupo criminal Los Flacos, estructura delincuencial que afecta al norte del departamento y por quien se ofrecía una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permitiera su captura.



Desde el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) catalogaron el hecho como una masacre y recordaron la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo, en la que se incluye a Cartago dentro de los municipios con riesgo alto por la presencia de bandas criminales. Entre tanto, las autoridades adelantan las labores de identificación plena de las víctimas y continúan con las investigaciones para dar con el paradero de los responsables.